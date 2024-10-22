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        Haberler Dünya "Haberlerde bir sayı olmak istemiyorum" demişti, Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü | Dış Haberler

        "Haberlerde bir sayı olmak istemiyorum" demişti, Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü

        İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına düzenlendiği saldırıda 32 yaşındaki Filistinli sanatçı Mahasen Al-Khatib öldü. Al-Khatib, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda "Benim için hep dua edin ve beni unutmayın. Haber bantlarındaki bir başka sayı olmak istemiyorum" demişti. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:37
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        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
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        Filistinli sanatçı Mahasen Al-Khatib, 18 Ekim Cuma günü, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampına düzenlediği hava saldırıları sırasında öldü.

        Ressam ve grafik sanatçısı olan 32 yaşındaki Al-Khatib, Ağustos ayında verdiği bir röportajda "Haberlerde bir sayı olmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından Gazze'de yaşadıklarını ve çizimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Al-Khatib geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

        Khatib, sanatını insan haklarını savunmak ve İsrail'in savaş suçları ve Filistinlilere yönelik ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak için kullandı.

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        "EVİMİ TERK ETMEYECEĞİM"

        Al-Khatib, bir paylaşımında evini terk etmeyeceğini vurgulayarak, "Filistin… Evimi terk etmeyeceğim. Güney'e taşınmayacağım. Son ana kadar tutunacağım. Dua etmeye devam edeceğim, Tanrım, ülkemden ve ailemden geriye kalanları koru." ifadelerini kullanmıştı.

        Ağutos ayında verdiği bir röportajında, "Benim için hep dua edin ve beni unutmayın. Haber bantlarındaki bir başka sayı olmak istemiyorum" demişti.

        İSRAİL'İN CİBALİYA MÜLTECİ KAMPINA SALDIRISI

        İsrail, günlerdir kuşattığı, sağlık sistemini çökerttiği ve iletişim hatlarını keserek insani felakete neden olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 18 Ekim akşam saatlerinde Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresini yoğun bombardımana tutmuştu.

        İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampına düzenlediği hava saldırılarında en az 33 kişi hayatını kaybetmiş, 85 kişi yaralanmıştı.

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        #israil
        #Filistin
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