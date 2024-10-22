İşaret diliyle vahşet savunması: Dini nikahlı eşim öldürdü, 'işitme engelliyiz hapse girmeyiz' dedi!

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 aydır kayıp olarak arandıktan sonra toprağa gömülü kemikleri bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

AA'da yer alan habere göre Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Basık katılırken, tutuksuz sanık B.G. katılmadı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mehmet Basık

İşaret dili uzmanı aracılığıyla savunma yapan işitme engelli sanık, maktulle dini nikahla bir süre yaşayıp ayrıldıklarını, daha sonra yeniden birleştiklerini anlattı.

Ayrıldıkları dönemde Ankara'da diğer sanık B.G. ile dini nikah yaptıklarını ifade eden sanık Basık, "Bir süre sonra B.G. hamile kaldı. Daha sonra çalışmak için Serik'e döndüm. Bu sırada Nihal ile B.G. birbirlerinden haberdar oldular ve telefondan tartıştılar. Olay günü Nihal, B.G. ve ben Antalya'da bir kafede buluştuk. Aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Saç saça kavga ettiler. Küfürleştiler. Daha sonra Serik'e geçtik. 03.00'te ormanlık alana gittik. Burada B.G, Nihal'i biri boğazından olmak üzere 2-3 kez bıçaklayarak öldürdü. 'Niye öldürdün' dediğim de 'İşitme engelliyiz bize bir şey olmaz. Hapse girmeyiz.' dedi. Daha sonra otobüsle Ankara'ya gittik." savunmasını yaptı.

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CİNAYET İTİRAFI SORUSU

Mahkeme başkanının, maktulün öldürüldükten sonra fotoğrafının çekildiği yönündeki sorusu üzerine sanık, fotoğrafların B.G. tarafından çekilerek işitme engelli arkadaşlarına gönderildiğini öne sürdü. Ali isimli yabancı uyruklu bir kişi ile yaptığı görüntülü sohbette Nihal Babayiğit'i öldürdüğünü itiraf ettiği yönündeki soru üzerine ise sanık, "B.G, Ali'ye görüntü atmış. Bunun üzerine görüntülü görüştük. Ondan önce B.G. 'Benim öldürdüğümü söyleme' diye beni tembihlemişti. Yani o sözleri bana B.G. söylettirdi. B.G, ısrarla cinayeti üstlenmemi istedi." iddiasında bulundu.

Duruşmada dinlenen maktulün babası Vedat Babayiğit, sanığın yalan söylediğini ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Anne Derya Yılmaz ise kızını evde bulamayınca aramaya başladığını, arkadaşı M.K'yı aradığında yanında olduğunu söylediğini belirterek, "Kızımın başına böyle bir şey geleceği aklımın ucundan geçmezdi. Kızımdan haber alamayınca kayıp ihbarında bulunduk. İhbardan yaklaşık 1,5-2 ay sonra E.O.T. beni arayıp Nihal'in arkadaşı olduğunu belirterek 'Nihal ile Mehmet Amasya'dalar. Ev tuttular' dedi. Muhtemelen bu kızı da sanık ayarladı." diye konuştu.