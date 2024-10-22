Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı

Kazanın ardından aracını bırakarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gören bir kişi, şahsa çelme taktı. Şahıs yere düşerken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın görgü tanığı Ramazan Koç o anları anlattı. Koç, "Meydandan buraya dönerken polis çevirme yapıyordu. Vatandaş durmadı, kaldırıma çarptı. Sonra önündeki araçlara çarptı. Sonra arabadan indi, kaçmaya çalıştı. Vatandaş da müdahale etti. Sonra şahsı yakaladılar ve polis kelepçeyi taktı koluna" dedi.