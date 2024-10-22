Okan Buruk: Son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek

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UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim Çarşamba günü (yarın) İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basının sorularını yanıtlayan Buruk, Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girerek direkt olarak son 16 turuna yükselmek istediklerini söyledi.

"GENLERİMİZDE AVRUPA VAR"

Başarılı çalıştırıcı, "İlk 8'e girmek ve son 16'ya kalmak için motivasyonumuz yüksek. Moralimiz yerinde. Ligde oynadığımız oyun, içerideki hava dostluk hepsi bizim için bir sonraki maça daha güçlü taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moral en iyi şekilde bizi hazırlıyor. Rakibimizi de biliyoruz, analizini de yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik. Geçiş hücumunu etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topun sahibi olacağız, sakin olmamız ve hareketli olmamız bize çok fazla pozisyon getirecek. Oyuncularıma, takımıma, taraftarlarıma güveniyorum. Kendi sahamızdayız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarısını sahaya yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

REKLAM SOL BEK SORUSUNA CEVAP Okabn Buruk, Jakobs'un sakatlığı sonrası sol bekte kimin oynayacağına yönelik soruya ise, "Bugün karar vereceğiz. Yarın maçta görürsünüz. Kadro seçimlerimizi antrenmanda deneyeceğiz, yarın maçtan önce dizilişi göreceksiniz. Oyuncu tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemedik bu zamana kadar." şeklinde yanıt verdi.

"FAVORİYİZ, TAM KADROYA YAKINIZ" "Kendi sahamızdaki bir Avrupa maçı. Favoriyiz. Tam kadroya yakınız. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bunların hepsi bir motivasyon. Sezon başında bazı şanssızlıklar yaşadık. Bazen yaşayabiliyoruz. Ben ve oyuncularım hazırız, motiveyiz. Son ligdeki maçı kazandığımız için ligde her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Karşınızda bir rakip var, onların da planları var. Geçiş hücumlarını etkili yapan bir takım. Biz kalitemizi, konsantrasyonumuz ile birleştireceğiz. En büyük avantaj kendi sahamızda oynayacağız. Stadyuma girerken bile o havayı yaşıyoruz. Benim dönemimde oynadığımız iç saha maçlarında sadece bir iki tane motive olamadığımız maç vardır. Yarın bu motivasyonu en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız."

"YİNE DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ" Kadro tercihleriyle ve rotasyonla ilgili de konuşan sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Bizde yedek ilk 11 oyuncusu diye bir şey yok. Daha iyi olan, formda olan, galibiyete taşıyacak olanlar sahada olacak. Bazen maçlara başladığımız 11 var, değiştirdiklerimiz var. Kulübede çok önemli oyuncular var, sokamıyorsunuz oyuna. Gençleri oyuna dahil edemiyoruz. Bizim için değerli oyuncular. Forma şansı gelince oynayacaklar. Maç maç değişiyor. Asıl hedef Galatasaray'ı şampiyonluğa ve Avrupa'da büyük başarılara taşımak. Bütün oyuncuları hazır tutacağız. Bazen doğal rotasyonlar oluyor; sakatlıklar, cezalar. Geçen ay 7 maç oynadık. 5. maçta değişiklik yapıp daha az oynayanları oynatacağız. Bu ayki programımız daha rahat. Aralıklarda dinlenebileceğiz. Yine değişiklikler yapacağız ama ilk başta en önemli şey kazanmamız gerek." dedi. "ROMA'YI YENDİLER, GÜÇLÜ BİR TAKIM ELFSBORG" Son olarak rakiplerini değerlendiren Buruk, "Elfsborg'un pozisyonu gole çevirme yüzdesi 65. Geçişlerde etkili ve sonlandırmayı iyi yapan bir takım. Geçen senenin İsveç ikincisi. İyi bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Roma'yı yendi. Alkmaar'dan da az daha puan alıyordu. Güçlü bir takım Elfsborg." ifadesini kullandı.