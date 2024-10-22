Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi

Oyuncu Kerem Bursin ile meslektaşı Hande Erçel, geçtiğimiz yıllarda aşk yaşamış, 2022'de ayrılmışlardı.

Hande Erçel, daha sonra Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile birliktelik yaşamaya başladı.

Hakan Sabancı - Hande Erçel

37 yaşındaki Kerem Bursin ise uzun süre aşk orucuna girdikten sonra; Türkan Sabancı ile merhum Sakıp Sabancı'nın torunu olan 31 yaşındaki Melisa Sabancı Tapan (Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı) ile yeni bir ilişkiye başladı.