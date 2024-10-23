Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık