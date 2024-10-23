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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor - 23 Ekim Hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 07:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 07:24
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        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 17°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 17°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 21°

        Gaziantep

        Güneşli 19°

        Ağrı

        Güneşli 11°

        Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        İSTANBUL °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 17°C

        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 25°C

        Az bulutlu

        İZMİR °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 17°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 15°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        ZONGULDAK °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 16°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 12°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 20°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık

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