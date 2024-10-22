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        Haberler Gündem Kocaeli merkezli kargo dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama

        Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen kargo dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 22.10.2024 - 23:24
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        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye genelinde internet üzerinden satılık ilanı verilen teknolojik ürünleri alıcı gibi kapora gönderip ardından satıcıları kargo çalışanı gibi arayıp takip numarası veya gönderi numaralarını aldıktan sonra kargo şirketlerine giderek ürünleri teslim alan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ekiplerce 19 Ekim'de Kocaeli merkezli İstanbul ve Çanakkale'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda M.Ş, H.Ş, İ.D, G.K, M.Y.Ç, E.P, M.İ, Z.B.Ö, D.P, G.K, İ.T, ve H.A. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 5 laptop, 13 cep telefonu, renkli yazıcı, POS cihazı, fotoğraf makinesi, flash bellek ve çok sayıda dokümana el konuldu.

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        Şüphelilerin bu yöntemle 23 farklı satıcıyı toplamda 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen 11 zanlıdan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şüphelilerden G.K. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan dosya kapsamında daha önce de gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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