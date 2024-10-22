Bahçeli'ye Öcalan tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, teröristbaşı Öcalan'a yönelik, "TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik tarihi çağrısı DEM Parti tarafından olumlu karşılanırken, bazı muhalefet partileri ile Cumhur İttifakı ortağı BBP tarafında tepkiyle karşılandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir. REKLAM Gün; Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür.

Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir! Yarını bekleyin! Herkesin maskesini indireceğiz!.." ifadelerine yer verdi. Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir.



Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) October 22, 2024 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN TEPKİ BBP'den de "Yeni bir 'Çözüm Süreci'ne, birincisine nasıl şiddetle karşı çıktıysak, yine itiraz ederiz." açıklaması geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, partinin genel başkanı Mustafa Destici'nin çözüm sürecine dair videosuna yer verildi. Videoda Destici özetle şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin terörle mücadelesi 40 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Hepimiz isteriz ki elbette ki terör bitsin, silahlar bırakılsın... Birlik beraberlik sağlansın. Ama karşımızdaki terör örgütü kendi ortağı çıkardıkları bir durum değil ki. Emperyalistlerin kurdurduğu, desteklediği, büyüttüğü ve 40 yıldan beri Türkiye'ye saldırttığı bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Uzlaşma, çözüm süreci, helalleşme bunların kimin adına yapacağız? Binlerce şehidimiz var. Şehitlerimizin ailelerine sorduk mu?"

Yeni bir 'Çözüm Süreci'ne, birincisine nasıl şiddetle karşı çıktıysak, yine itiraz ederiz. pic.twitter.com/w2aJj4XmKc — BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (@bbpgenelmerkez) October 22, 2024 YENİDEN REFAH'TAN AÇIKLAMA Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç da Bahçeli'nin Öcalan çağrısını, partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Bir basın mensubunun Bahçeli'nin "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerine ilişkin sorusu üzerine Kılıç, şu yanıtı verdi: "Tecrit koşulları değiştirilebilir, tecrit altındaki her hükümlüyle ilgili bunu yapma yetkisi Adalet Bakanı'nın elindedir. Adalet Bakanı istiyorsa, hükümetin bu yönde bir irade, eğilim ve isteği varsa terörist başıyla ilgili olarak da tecrit koşullarını yumuşatabilirler. Eğer terörist başı, örgüte silah bırakma çağrısında bulunacaksa bu çağrıyı İmralı'dan yapabilir. Mesaj versin istiyorlarsa tecritten çıkarsınlar, mesajını alsınlar. Bunun dışında terörist başının, Gazi Meclisimizin herhangi bir kürsüsünde konuşması değil telaffuz, tahayyül bile edilemez. Meşru muhatap aranıyorsa, minderden kaçmalarına gerek yok, meşru muhatap TBMM'deki DEM Partililerdir. Onlar da zaten Meclis'tedir, kürsü önlerindedir, yapacakları açıklama için mikrofonu ellerinden alan, konuşmalarına mani olan kimse yoktur. Konuşsunlar silah bırakma çağrısında bulunsunlar."

ÖZDAĞ: SİYASAL CİNNET Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki göstererek 'siyasal cinnet' nitelemesi yaptı. Özdağ, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada terörist başı Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşup DEM grubuna seslenmesi gerektiğini söylemiştir. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel tarafından da desteklenmiştir. Bu çağrıya çözülme ortakları DEM, CHP, AKP'nin açık desteğinin olduğunu görüyoruz. Artık Türkiye'de Cumhur İttifakı ve CHP'den oluşan yeni adıyla Cumhur Halk Partisi vardır. Cumhur Halk Partisi, DEM'le koalisyon içerisindedir. Artık Erdoğan, Özel, Bahçeli ve Öcalan'ın el ele yürüdüklerini görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin ‘terörist başı Öcalan TBMM'de DEM grubuna konuşsun’ ifadesi tam bir siyasal cinnettir. Devlet Bahçeli belli ki terör örgütünü hiç tanımamış. Terör örgütünün sözde başkanlık konseyi yapmış olduğu edepsiz açıklamada, ‘Savaşa biz karar veririz’ mealinde açıklamalar yaptı. Terör örgütünde terörist başı Öcalan'ın artık fiili bir otoritesi yok. Ancak kurucu olmasından kaynaklanan simgesel bir otoritesi var. Öcalan'ın ne demesini bekliyorsunuz? ‘Hadi silahlarınızı gömün, barış yapalım.’ Böyle mi demesini istiyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin. Öcalan'a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Özgür Özel, ‘El yükseltiyorum. Devlet Bey, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerine ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum’ diyor. Erdoğan'a, Bahçeli'ye, Özel'e soruyorum; Öcalan'a Türk Milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada terörist başı Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşup DEM grubuna seslenmesi gerektiğini söylemiştir. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel tarafından da… pic.twitter.com/t1hTvfKZT0 — Ümit Özdağ (@umitozdag) October 22, 2024 ÖZCAN: TÜRK MİLLETİ OYUNUN PARÇASI OLMAYACAK Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili olarak sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: Sayın Bahçeli’nin konuşmalarını dehşet içerisinde izledim. Nasıl binlerce şehidin katili çıkıp Gazi Meclis’te konuşma yapabilir. Büyük bir oyun oynanıyor, oyunun aktörleri belli ama Türk Milleti bu oyunun bir parçası olmayacaktır. Türk Milleti’nin icazetini almadan kimse böyle girişimlerde bulunamaz. Bu yüzden derhal erken seçim yapılmalıdır. BAHÇELİ NE DEMİŞTİ? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında daha önce Öcalan'a yönelik "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etmesi" yönündeki çağrısını bir adım daha ileriye taşıyarak, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı Haberi Görüntüle