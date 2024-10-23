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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de

        İsrail ile Hamas arasında 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından 11. kez İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Esir takasını sağlamak ve savaşı sonlandırmak gerekiyor. ABD, Gazze'deki herhangi bir İsrail işgalini tamamen reddediyor." dedi. Blinken ayrıca, İsrail'in İran'a olası saldırı yanıtının daha büyük gerginliğe yol açmayacak şekilde olmasının önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 23.10.2024 - 09:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:48
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken 11. kez İsrail'de
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        7 Ekim 2023'ten bu yana 11. kez İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyah ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.

        İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından konuşan Blinken, "İsrail'in askeri başarısının stratejik bir başarıya dönüştürme zamanı geldi." dedi.

        Ulaşılması gereken iki hedefin kaldığını belirten Blinken, "Esir takasını sağlamak ve savaşı sonlandırmak gerekiyor. Bu amaçlara ulaşmak için yeni seçeneklere bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Blinken ayrıca, "ABD, Gazze'deki herhangi bir İsrail işgalini tamamen reddediyor." dedi.

        İsrail-İran hattında yaşanan gerilime ilişkin de konuşan Blinken, "İsrail'in İran'ın 1 Ekim saldırısına daha büyük gerginliğe yol açmayan şekillerde yanıt vermesinin önemli olduğunu" dile getirdi.

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        "ABD İSRAİL'DEN İRAN'A MUHTEMEL YANITINI YUMUŞATMASINI İSTEDİ"

        Diğer yandan dün İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin İsrail'den İran'a muhtemel saldırısını yumuşatmasını istediği öne sürüldü.

        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
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        Washington'un ayrıca Tel Aviv'den Lübnan'daki kara saldırılarının tamamlanmasını "hızlandırmasını" talep ettiği aktarıldı.

        İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRI PLANI HAZIR İDDİASI

        İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti.

        Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in olası saldırı sonrası İran'ın "hemen karşılık vermesinin" beklendiği kaydedildi.

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        #ABD
        #israil
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