Hizbullah, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldüğünü doğruladı

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Safiyuddin'in "Siyonistlerin canice saldırısında yaşamını yitirdiği" ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın Yürütme Konseyi dahil çeşitli düzeylerde görev yapan Safiyuddin'in, "Nasrallah'ın kardeşi olduğu ve yanına katıldığı" ifadelerine yer verildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari dün Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü açıklamıştı.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in isminin öne çıktığı konuşuluyordu.

İran'dan dönüşüyle birlikte Hizbullah’ta İcra Konseyi Başkanlığına getirilen Safiyuddin, Nasrallah'ın ölümüne dek aynı görevde bulundu. Safiyuddin, ayrıca örgütün sosyal, ekonomik, iç ve dış yatırımlar gibi birçok hassas dosyasını elinde tutan bir isim olarak biliniyordu.

Nasrallah’ın gölgesi ve Hizbullah’ın iki numaralı adamı olarak bilinen Safiyuddin, Nasrallah ile anne tarafından kuzen olmasının yanı sıra, şekil ve konuşma üslubundaki benzerliği ile de dikkati çekiyordu.

Safiyuddin, güçlü dini içerikleri sık kullandığı ateşli konuşmalarıyla tanınmasının yanı sıra, Hizbullah çevrelerinde ilgi ve popülariteye sahip kişiliğe de biliniyordu.