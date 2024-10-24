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        Haberler Gündem Güncel Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı: "Bir anlık sinirle yaptım" | Son dakika haberleri

        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı: "Bir anlık sinirle yaptım"

        Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini tabanca ile ateş ederek yaralayan zanlı gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının ifadesinde "Bir anlık sinirle saldırı düzenledim" dediği öne sürüldü. Saldırı anı güvenlik kameralarınca görüntülendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:59
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        Eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı
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        Adana'da boşanma aşamasında eşi ile kayınpederini silahla yaralayan 24 yaşındaki İzzettin T. tutuklandı.

        Olay, 22 Ekim'de saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098 Sokak'ta meydana geldi.

        İzzettin T, iddiaya göre boşanma aşamasındaki 24 yaşındaki eşi Ayşegül T'nin kaldığı kayınpederi Salih K'nin (50) evinin önüne geldi.

        Burada bekleyen İzzetin T, evden çıkıp park halindeki otomobile yürüyen eşi ve kayınpederine tabancayla peş peşe ateş açtı.

        Bacaklarından yaralanan Ayşegül T. ile çenesi ve kolundan vurulan Salih K, acı içerisinde koşarak otomobile bindi. Otomobille bölgeden uzaklaşan baba-kız, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezi'ne sığındı. Baba ve kızı, polis merkezine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Yaralı baba-kızın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        MOTOSİKLETİ GASBETTİ

        Olayın ardından kaçan İzzettin T, yoldan geçen motosikletli Muhammed G.'yi durdurup, başına dayadığı silahla tehdit ederek, aracını gasbetti. Motosikletle kaçmaya çalışan zanlı, önünü kesmek isteyen mahalle bekçilerine ateş edip, bölgeden uzaklaştı.

        Daha sonra motosikleti bir sokakta terk edip, yaya olarak kaçmaya devam eden İzzettin T, polisin takibi sonucu yakalandı.

        "BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM"

        Gözaltına alınan İzzettin T, emniyetteki ifadesinde, "Karım benden ayrılacaktı, barışmak için görüşmeye gittim. Ancak kayınbabam görüştürmedi. Bende evin önünde bekledim, bir anlık sinirle saldırı düzenledim" dediği öne sürüldü.

        İzzettin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Öte yandan, İzzettin T'nin eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İzzettin T'nin otomobille uzaklaşan Ayşegül T. ve Salih K'ye koşarak defalarca ateş ettiği görüldü.

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        #adana
        #kadın cinayeti
        #kadına şiddet
        #yaralama
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