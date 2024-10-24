Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen sıra dışı partiye polis baskın düzenlendi. Baskın sırasında bir grubun düzenlediği partide kafesin içerisinde köle gibi görülen kadına, etkinliğe katılan diğer kişilerin kırbaçla vurduğu ortaya çıktı. Gece yarısı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişi emniyette götürüldü. Partiyi organize eden 9 kişi adliyeye sevk edildi. 8 kişi tutuklandı. Müşteriler arasında yer alan 8 yabancı uyruklu vatandaş işlemlerin ardından sınır dışı edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık videolarının paylaşıldığı görüldü.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis ekipleri 2 suç kaydı bulunan 33 yaşındaki Tolga T. ve 29 yaşındaki Laden S. tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenleneceğine ilişkin ilanlar gördü.
KISA SÜREDE BASKIN DÜZENLENDİ
Tolga T. ve Laden S. tarafından organize edilen partinin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı gören polis ekipleri hemen harekete geçti. Beyoğlu'nda bulunan adreste faaliyet gösteren gece kulübünde gece düzenlenecek baskın için hemen “Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında” kararı alarak baskın düzenledi.
ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER
Yapılan baskın sırasında içeride parti olduğu ve hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği görüldü. Baskında bir kadının demir kafeste olduğu ve köle durumundaki bir başka kadının ise katılımcılar tarafından kırbaçlandığı belirlendi.
ELE GEÇİRİLENLER ŞAŞIRTTI
Baskında 32 kişi gözaltına alındı. Gece kulübünde ve organizatör olan şüphelinin ikametinde yapılan aramada 12 adet kırbaç, 5 adet kelepçe, 19 adet maske, 8 adet tasma, 1 adet beyzbol sopası, 2 adet göz bandı, 1 adet üzerinde partide kullanılan çeşitli görevler bulunan çarkıfelek, 24 adet partide kullanılan çeşitli renklerde ip, 2 adet ağızlık, çok sayıda çeşitli renklerde kağıt bileklik, 1 adet halka askı, parti gösterimini çekim yapan 1 adet telefon ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
7 ÜLKEDEN 8 YABANCI MÜŞTERİ
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen 32 şüpheli ile ilgili yapılan çalışmalarda 23 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında yer alan Yunanistan uyruklu 1 erkek, Alman uyruklu 1 erkek ve 1 kadın, Rus uyruklu 1 erkek ve 1 kadın, Ürdün uyruklu 1 erkek, Azerbaycan uyruklu 2 kadın olmak üzere toplam 8 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.