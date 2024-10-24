Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Lyon'a konuk olacak. Mücadele öncesi Fransız ekibini mercek altına alarak güçlü ve zayıf yönlerini sizler için derledik...

Geçtiğimiz sezonun 12. haftasında ligde sonuncuyken teknik direktör Pierre Sage ile anlaşan Fransız ekibi, büyük bir çıkış yakalayarak sezonu 6. sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Aynı zamanda Coupe de France'da finale kadar çıkan Lyon, PSG'ye 2-1 yenildi.

Fransız teknik adam takıma bir mentalite oturtarak 4-3-3 sistemini benimsetti. Transfer döneminde gerekli takviyelerin yapılmasıyla birlikte hücum alternatifleri geniş bir kadro kuruldu. Lacazette, Fofana, Cherki, Benrahma, Mikautadze gibi rotasyonlara sahip olan Fransız temsilcisinde Wilfried Zaha ve Gift Orban ise kadro dışı bırakıldı.

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ZAHA VE ORBAN BİLMECESİ

Ocak ayında Gent'ten Gift Orban'ı 14 milyon Euro bonservisle renklerine bağlayan Lyon, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı da kiraladı. Buna karşın iki oyuncu da disiplin problemleri nedeniyle tartışmaların odağında yer aldı.

Geçtiğimiz sezon kiralanan Ernest Nuamah'ı 28.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan Fransız ekibi, 20 yaşındaki Ganalı yıldızı takıma entegre etmeye başladı.

DİNAMİK BİR ORTA SAHA

Dinamik bir takım olan Fransız ekibi, sol kanadını aktif olarak kullanıyor. Burada Abner-Fofana uyumu dikkat çekiyor.

Orta 3'lüde Tolisso-Veretout-Caqueret tercih edilirken, Nemanja Matic de sakatlıktan geri döndü. Teknik direktör Sage, dinamizm yerine defansı daha fazla güvene almak istediği maçlarda Sırp oyuncuya süre veriyor.