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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, BRICS'in daha adil bir küresel sisteme eşsiz katkılar sunduğuna inandıklarını belirtirken, "BRICS'le işbirliğimizi geliştirmekte kararlıyız" ifadesini kullandı. TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu alçak saldırı Türkiye'nin kararlılığını perçinlemiştir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:57
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

        Dün TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısının Türkiye'nin kararlılığını perçinlediğini söyleyen Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

        Rus lider Putin'e ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizlikten iklim değişikliğine; birçok alanda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduklarını söyledi.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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        "Günümüz şartlarındaki sistem kendinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve ortak sorunlara çözüm bulmaya önem veriyoruz. BRICS'in daha adil bir küresel sistem düşüncesine eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.

        Türkiye birçok bölgesel kuruluşun kurucu üyesidir. G20 üyesidir. Birçok ülkeyle işbirliği mekanizmalarımız her geçen gün gelişiyor. BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu geliştirmeye kararlıyız.

        Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça gelecek için adaletten, kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aştı. Filistin halkı soykırıma uğramaktadır. 21.yy'da yaşanan bu dramı gözardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz.

        Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. İsrail'e silah desteğinin sürmesi İsrail'i daha da pervasız hale getiriyor. Siz dostlarımızın bu hususta sağlayacağı desteğe güveniyorum.

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