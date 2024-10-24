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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular! | Son dakika haberleri

        Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular!

        Yalova'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Kentte mantar üreticisi olan Canan Cerit, el ve ayakları arkadan bağlanıp boğularak öldürüldü. Cerit'in yanında çalışan İran uyruklu kişiler tarafından öldürülüp ziynet eşyalarının çalındığı iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:21 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:25
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        Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular!
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        Yalova'da mantar üretimi yapan Canan Cerit (55), evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

        ÇALIŞANLARI ÖLDÜRDÜ İDDİASI

        İhbar üzerine kadının evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cerit’i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu. Canan Cerit’in boğazında bağlı halde bir havlu bulunurken, ağzının da kapatılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

        Cerit’in yanında çalışan İran uyruklu kişiler tarafından öldürülüp ziynet eşyalarının çalındığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        1'İ KADIN, 3 ŞÜPHELİ KAMERADA

        Öte yandan Cerit'in, yanında çalışan ve şüpheli olarak aranan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Dün saat 10.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin Cerit'in 2'nci katındaki dairede oturduğu 4 katlı binaya girdiği, şüphelilerden birinin bir süre sonra binadan çıktığı, yeniden eve döndüğü değerlendirilen şüphelinin, diğer erkek şüpheliyle birlikte tekrar binadan çıktığı görüldü. Elinde poşet bulunan kadın şüphelinin, binadan ilk çıkan şüpheliyle birlikte yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Canan Cerit’in sitenin bahçesinde park halinde olan otomobilinde de parmak izi incelemesi yapıldı.

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        #son dakika
        #yalova
        #Canan Cerit
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