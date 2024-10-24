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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Portekiz'den gençleri tutmak için yeni adım: 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı - İş-Yaşam Haberleri

        Portekiz'den gençleri tutmak için yeni adım: 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı

        Portekiz hükümeti, gençlerin göç etmesini engellemek ve yabancıların Portekiz'e yerleşmesini teşvik etmek amacıyla 35 yaş ve altındaki kişilerden alınan vergileri düşürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:44
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        Portekiz'den 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı
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        10 Ekim'de parlamentoya sunulan bütçe kapsamında, Başbakan Luís Montenegro hükümeti gençler için gelir vergisini azaltmayı hedefliyor.

        Mevcut sistemde ortalama maaşı 20.000 bin euronun biraz altında olan kişiler, şu anda 16.500 euronun üzerinde kazandıkları para üzerinden yüzde 26 oranında vergi ödüyorlar.

        Hükümetin planına göre, 35 yaş ve altı olup 28 bin euroya kadar kazananlar ilk yıl hiçbir vergi ödemeyecek. Vergi daha sonra on yıl boyunca kademeli olarak artacak. Karar yabancılar için de geçerli olacak.

        Son yıllarda yabancılar, uygun kiralar, ılıman iklim ve doğal güzellikleri nedeniyle Portekiz'e akın ediyor. Başkent Lizbon ve güney Algarve bölgesinde, 'dijital göçebeler'in sayısı da bu nedenle adeta fırladı.

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        Ancak bu durum düşük maaşların sorun olduğu ülkede kiraları önemli ölçüde artırdı. BBC'nin haberine göre Portekiz; 870 euro aylık asgari ücret ve 1640 euro ortalama aylık maaş ile Avrupa'nın en düşüklerinden biri olarak görülüyor. Bu da ülkedeki birçok gencin ülkeden ayrılmayı seçmesine neden oluyor.

        Ülkenin Göç Gözlemevi'nden alınan verilere göre, 15 ila 39 yaş arasındaki Portekizlilerin yaklaşık yüzde 30'u artık yurtdışında yaşıyor.

        Başbakan daha önce hükümetinin 'gençlere hak ettikleri geleceği vereceğini' vaat etmiş ve "Genç Portekizlilerin becerilerini ortaya çıkarıp bunları projelerde kullanmaları ve ülke için çalışmaları gerekiyor" demişti.

        Bu tedbirin maliyetinin 650 milyon euro olması beklenirken bütçeye ilişkin parlamento oylaması 31 Ekim'de yapılacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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