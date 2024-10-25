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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fransa'da Ersin Destanoğlu destanı! - Beşiktaş Haberleri

        Fransa'da Ersin Destanoğlu destanı!

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Lyon'u deplasmanda 1-0 yenerek ilk galibiyetini alırken Ersin Destanoğlu performansıyla göz doldurdu.

        Giriş: 25.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:09
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        • 1

          Mert Günok'un Konyaspor maçında sakatlanmasının ardından gözler Ersin Destanoğlu'na çevrilirken 23 yaşındaki kaleci de sakatlıktan yeni dönüyordu.

        • 2

          Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlanan ve kadroya alınmayan Ersin, milli arayı tedaviyle geçirirken Konyaspor maçında da tribünde yer aldı. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu'nun da Lyon maçında oynama ihtimali çok düşük olarak gösterilirken eldivenleri 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin'in takacağı beklendi.

        • 3

          Ancak salı günü yapılan ilk idmanla birlikte kendisini denemeye başlayan Ersin, zorlu maçta oynamak için fedakarlık yaptı. 2 günlük idmanla Fransa'ya gelen Ersin Destanoğlu, yapılan son kontrollerinin ardından 11'de başlarken performansıyla da büyük alkış aldı.

        • 4

          Sahaya kaptan olarak da çıkan Ersin, özellikle ilk yarıda Lyon'un bulduğu net fırsatlarda kalesinde devleşti. Maç boyunca 8 kurtarış yapan Ersin Destanoğlu, tarihi galibiyette büyük pay sahibi oldu.

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          Bu sezon ilk kez Eintracht Frankfurt karşısında forma giyen Ersin, Tüpraş Stadyumu'nda 3-1 kaybedilen mücadelenin son anlarında ıslıklanmıştı.

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          Ersin buna karşılık sakatlığının tam da geçmemesine rağmen sahaya çıkarak Beşiktaş için çok önemli bir galibiyette pay sahibi oldu.

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