Fransa'da Ersin Destanoğlu destanı!

Ancak salı günü yapılan ilk idmanla birlikte kendisini denemeye başlayan Ersin, zorlu maçta oynamak için fedakarlık yaptı. 2 günlük idmanla Fransa'ya gelen Ersin Destanoğlu, yapılan son kontrollerinin ardından 11'de başlarken performansıyla da büyük alkış aldı.