Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem" | Son dakika haberleri

        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"

        Bursa'da Ertuğrul Erdoğan, 43 yaşındaki iş ortağı Bülent Karakuş'u 7 kurşun sıkıp silah kabzası ile başına defalarca vurarak öldürdü. Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemi ile dava açılan Erdoğan duruşmada, ortağının yüzünü parçaladığını ve silahın kabzası ile vurduğunu hatırlamadığını söyleyerek, "Bu olay sonrası hayatım karardı. Normalde karıncayı bile incitmem" dedi. Erdoğan, 'haksız tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da iş ortağını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 23 yaşındaki Ertuğrul Erdoğan, 'haksız tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 2023'ün Eylül ayında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi.

        Bursa'da yaşayan ve emlakçılık işiyle uğraşan Ertuğrul Erdoğan iddiaya göre, 2022 yılından beri ortak iş yaptığı gazino işletmecisi de olan Bülent Karakuş ile Çamlıca Parkı'nda buluştu. Alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan taraflar, iddiaya göre tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi ile Ertuğrul Erdoğan, ruhsatsız tabancası ile Bülent Karakuş'a 7 el ateş etti, ardından silahın kabzası ile yüzüne defalarca vurdu.

        REKLAM

        Bülent Karakuş hayatını kaybetti, olayın ardından üstünü değiştirmek için eve giden Ertuğrul Erdoğan, daha sonra polise teslim oldu. İşlemleri sonrası şüpheli tutuklandı.

        "NORMALDE KARINCAYI BİLE İNCİTMEM"

        Ertuğrul Erdoğan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

        İlk duruşmada, cinayeti işlediğini kabul eden Ertuğrul Erdoğan, "Bülent ile 2022 yılından beri ortak işler yapıyorduk. Yaptığımız işlerde sürekli bana para konusunda baskı yaparak tehdit ediyordu. Artık kendisinden korkuyordum. Aramızdaki sorunu çözmek için olay günü parkta buluştuk. Otomobilinden inip, bana ve aileme küfürler etti. Tekrar aracına bindiğinde, yanında silah olduğunu bildiğim için korkup, kendimi korumak amacıyla ona 7 el ateş ettim. Kendimi kaybettim. Yüzünü parçaladığımı ve silahın kabzası ile vurduğumu hatırlamıyorum. Benim hiçbir suç kaydım yok. Bu olay sonrası hayatım karardı. Genç yaşta cezaevine düştüm. Vicdan azabı çekiyorum. Normalde karıncayı bile incitmem. Yalvarıyorum beraatime karar verin. Bunları yaşayacak biri değilim" dedi.

        "BAŞIMA BİR ŞEY GELİR DİYE VİDEO ÇEKTİM"

        Mahkemede tanık olarak dinlenen Yiğitcan K. de "Ertuğrul, çocukluk arkadaşım olur. Bana buluştuğumuzda bir arkadaşı ile görüşeceğini söyledi. Olay yerine birlikte gittik. Arabadan inen biri arkadaşıma küfürler etti. Ertuğrul da silahı ile ona ateş etti. Ardından tabancanın kabzasıyla yere düşen Bülent'in kafasına vurdu. O an benim de başıma bir şey gelir düşüncesi ile videoya çektim" diye konuştu.

        Bülent Karakuş'un ağabeyi Nail Karakuş sanıktan şikayetçi olurken mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak Ertuğrul Erdoğan'ı 'Kasten öldürmek' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erdoğan'a ayrıca ele geçirilen 3 ruhsatsız tabanca nedeniyle 6 yıl hapis ile 12 bin TL para cezası verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #cinayet
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Volkan değil orman yangını!
        Volkan değil orman yangını!
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Habertürk Anasayfa