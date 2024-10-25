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        Haberler Dünya Başkanlık yarışına sayılı gün kaldı: ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor! | Dış Haberler

        Başkanlık yarışına sayılı gün kaldı: ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!

        ABD'de milyonlarca vatandaş, 5 Kasım'da Beyaz Saray'da 4 yıl görev yapacak ismi seçmek için sandık başına gidecek. Tüm dünyanın takip edeceği seçime sayılı günler kaldı, ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek? Son anketlerde durum çekişmeli; kritik eyaletlerde Trump az farkla önde, ülke geneli anketlerde ise Harris önde

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:01
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        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
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        ABD'de yapılan güncel anketlere göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık yarışında belirleyici olan 7 kritik eyaletin tamamında Demokrat rakibi Kamala Harris'in az farkla önünde yer alıyor.

        Ülkede 5 Kasım'da düzenlenecek 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Harris ile Trump arasında yakın seyreden rekabet giderek kızışıyor.

        ABD'de başkanlık seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" adlı haber platformunda 24 Ekim itibarıyla paylaşılan ülke geneli anketlerin ortalamasına göre Harris, yüzde 48,8 desteğe ulaşıyor.

        Buna göre Harris, aynı anketlerde yüzde 48,5 destek toplayan Trump'ın önünde gözüküyor. Böylece, 16 Ekim'den bu yana rakiplerin arasındaki fark 1,7 puandan 0,3'e düştü.

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        KRİTİK EYALETLERDE TRUMP AZ FARKLA ÖNDE

        Harris, ülke geneli anketlerde az farkla önde gözüküyor olsa da en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu Amerikan başkanlık seçim sistemi dolayısıyla "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.

        "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,9 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor.

        Buna göre Trump, ekimdeki son anketlere göre Pensilvanya'da 0,6, Georgia'da 2,2, Arizona'da 1,5, Nevada'da 0,7, Michigan'da 0,2, North Carolina'da ise 0,8 puan farkla Harris'in önünde yarışı sürdürüyor.

        Wisconsin eyaletinde 16 Ekim'deki verilere göre Harris'in 0,3 puanla önünde yer alıyordu ancak güncel sonuçlara göre Trump, 0,2 puanla bu eyalette de yarışı önde götürüyor.

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        ÜLKE GENELİ ANKETLERDE HARRIS ÖNDE

        Diğer yandan ülke genelindeki durumu yansıtan ve aralarında Reuters, CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketlerin de yer aldığı 11 güncel anketin ortalamasına göre Harris, yüzde 48,8, Trump ise yüzde 48,5 oy oranına sahip görünüyor.

        Bu anketlerden Reuters'ın çalışmasında Harris'e destek yüzde 46, Trump'a destek ise yüzde 43 olarak ortaya çıkarken Harvard'ın anketinde Harris yüzde 51, Trump ise yüzde 49 oy oranına ulaşmış gözüküyor.

        Temmuz ayında yapılan anketlerde Trump'la neredeyse aynı oy oranına sahip Harris'in, bu sürede özellikle kadın ve Latin Amerika kökenli seçmenler arasındaki desteğini kısmen artırdığı belirtiliyor.

        MUHTEMEL DELEGE SAYILARI PROJEKSİYONU TRUMP DİYOR

        50 eyaletten toplam 535 delegenin dağıtılacağı ve 270 delegeye ulaşan adayın başkan olacağı seçim sistemi dolayısıyla esasen tüm gözler, kritik eyaletler Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'de olacak.

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        Bu eyaletlerdeki güncel anketlerde Trump, az farkla önde olsa da Harris'in aday olduğu temmuz ayından bu yana Michigan ve Wisconsin'de önde bulunduğu ancak son 2 haftada Trump'ın bu eyaletlerde de az farkla öne geçtiği gözüküyor.

        Uzmanlar, Trump'ın özellikle Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada ve North Carolina'da güçlü favori olduğunu ve anketlerde geriye düşmüş olsa da Harris'in halen Michigan ve Wisconsin'de kazanma şansının bulunduğuna işaret ediyor.

        Ancak Trump'ın şu anda anketlerde önde olduğu 7 salıncak eyaletin tamamını kazanması durumunda 312 delegeye ulaşabileceği, Harris'in ise 226 delegede kalabileceği öngörülüyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #Kamala Harris
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