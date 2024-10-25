Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin! | Son dakika haberleri

Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin! | Son dakika haberleri

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi işe giderken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan pompalı tüfeği tutukluk yapınca belindeki tabancayla saldırıyı gerçekleştirdi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sırrıberk Arslan'ın haberine göre olay Elbistan'ın Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yolda yürüyen Recep Çiftlikli'nin yanında bir otomobil durdu.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Araçtan inen bir kişi pompalı tüfekle Çiftlikli'ye ateş etti. İlk atıştan sonra tüfek tutukluk yapınca zanlı tüfeği aracına koydu. Belindeki tabancayı çıkarıp 3 el ateş eden saldırgan otomobiline binip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ayaklarından yaralanan Recep Çiftlikli Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.