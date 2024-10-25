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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin! | Son dakika haberleri

        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!

        Kahramanmaraş'ta yaşanan bir silahlı saldırı akıllara durgunluk verdi. Sokak ortasında yaşanan olayda bir kişi işe giderken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın pompalı tüfeği tutukluk yapınca belindeki tabancayla kurşun yağdırdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde tetiği çekenin de saldırıya uğrayanın da sakinliği dikkat çekti

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 25.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:49
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        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi işe giderken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan pompalı tüfeği tutukluk yapınca belindeki tabancayla saldırıyı gerçekleştirdi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre olay Elbistan'ın Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yolda yürüyen Recep Çiftlikli'nin yanında bir otomobil durdu.

        KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

        Araçtan inen bir kişi pompalı tüfekle Çiftlikli'ye ateş etti. İlk atıştan sonra tüfek tutukluk yapınca zanlı tüfeği aracına koydu. Belindeki tabancayı çıkarıp 3 el ateş eden saldırgan otomobiline binip kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ayaklarından yaralanan Recep Çiftlikli Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #haberler
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
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