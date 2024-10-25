Metrobüste merak uyandıran kamuflajlı adamın kim olduğu belli oldu: Gözaltına alındı | Son dakika haberleri

Metrobüste merak uyandıran kamuflajlı adamın kim olduğu belli oldu: Gözaltına alındı | Son dakika haberleri

İstanbul'da metrobüste çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepki çekti.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, askeri kamuflaj giyen ve Türkçe dışında bir dilde konuşan bir kişinin toplu taşıma aracında yolculuk yaparken çekilmiş görüntüleri gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde bu kişinin hem kim olduğu hem de kamuflajla neden toplu taşıma aracında seyahat ettiği merak konusu oldu ve tepki çekti.

Tepki çeken bu görüntü üzerine polis harekete geçti. Yapılan çalışmalarda bu kişinin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri belirlenen kamuflajlı kişi, Beylikdüzü'nde gözaltına alındı. SINIR DIŞI EDİLECEK Şüpheli hakkında "usulsüz kamu elbisesi veya nişanesi kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Ardından şüphelinin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.