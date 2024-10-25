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        Haberler Gündem Güncel Okulun spor salonunda cinayet! Arkadaşını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Okulun spor salonunda cinayet! Arkadaşını öldürdü!

        Karaman'da 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki A.G. ile arkadaşı 16 yaşındaki Mehmet Eren Parlak arasında kız meselesinden dolayı okulun spor salonunda kavga çıktı. Kavga sırasında A.G. yanındaki silahla Parlak'a ateş etti. Mehmet Eren Parlak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, A.G. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:33
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        Okulun spor salonunda cinayet!
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        Karaman'da bugün saat 09.30 sıralarında Vali Hakkı Teke Spor Lisesi'nde 11/B sınıfı öğrencisi 16 yaşındaki A.G. ile 11/A sınıfı öğrencisi Mehmet Eren Parlak arasında okulun spor salonunun voleybol sahasında ortak dersteyken kız meselesinden dolayı tartışma çıktı.

        YANINDAKİ SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURDU

        DHA'nın haberine göre tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde yanında bulunan silahla Parlak'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Mehmet Eren Parlak, yere yığıldı.

        İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Eren Parlak, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki genç hayatını kaybederken, A.G. gözaltına alındı.

        DAYISININ BEYLİK TABANCASIYLA VURMUŞ

        Olayla ilgili soruşturma devam ederken A.G.'nin yanında getirdiği silahın, yıllık izinde olan Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dayısının beylik tabancası olduğu belirlendi. Dayısının da ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği bildirildi.

        DEVLET KORUMASI ALTINDAYDI

        Okul arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Eren Parlak'ın, devlet koruması altında olduğu ve Karaman Sevgi Evleri'nde kaldığı öğrenildi.

        "DAVA SÜRECİNE MÜDAHİL OLACAĞIZ"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman'da devlet korumasındaki lise öğrencisi Mehmet Eren Parlak'ın okul arkadaşı tarafından vurularak öldürmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Bakanlık açıklamasında "Bugün Karaman'da devlet himayesi altında bulunan bir çocuğumuzun, eğitim gördüğü okuldaki başka bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğumuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Bakanlık ekiplerimiz, olayın vuku bulduğu anda ivedilikle harekete geçmiştir. Karaman'da devlet himayesinde bulunan çocuklarımız ve okulda olaydan etkilenen diğer öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımız bilgisini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Çocuğumuza Allah'tan rahmet, Bakanlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." dedi.

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        #Karaman
        #cinayet
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