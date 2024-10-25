İstanbul’da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianamede son aşamasına gelindi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, telefon görüşmelerin yer aldığı soruşturma dosyasında akıllara durgunluk veren konuşmalar bir bir ortaya çıkıyor.

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HEMŞİRE HASTAYA KENDİNİ DOKTOR OLARAK TANITTI

Bu görüşmelerden biri de 169’uncu eylemde adı geçen çete üyesi hemşire Hakan Doğukan Taşçı’nın yaptığı telefon görüşmesi yer alıyor. 12 Kasım 2023 günü saat 15:42:53’de hemşire Hakan Doğukan Taşçı ile Birinci Hastanesinde hemşire olarak çalışan Tuğçe Toptemel arasında bir görüşme yaşanıyor. Görüşmede, hastanede yatan hasta bir bebeğin yakını bilgi istemesi üzerine Hakan Doğukan Taşçı telefonda kendini doktor olarak tanıtıp hasta yakınını bilgilendiriyor.

REKLAM İşte dosyada yer alan o konuşmanın tamamı: TUĞÇE TOPTEMEL : Efendim HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Ya açmıyorlar abi numarayı ya babaannesi orada mı anneannesi TUĞÇE TOPTEMEL : Evet HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam ver telefonu konuşayım ya TUĞÇE TOPTEMEL : Dur dedesi de burada ama annesi çok sıkıntılı ya HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam ver açmıyorr telefonunu kadın ya Allah Allah TUĞÇE TOPTEMEL : Bir dakika çıkmadı inşallah şey doktor bey hasta da anneye ulaşamamış sizinle görüşsün isterseniz veriyorum (TUĞÇE TOPTEMEL TELEFONU YANINDAKİ X KADIN ŞAHISA VERİR)

X KADIN ŞAHIS : alo HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : alo X KADIN ŞAHIS : Doktor bey merhaba HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Merhaba buyrun X KADIN ŞAHIS : Şimdi şöyle belki size bilgi verdiler bebek için ben bebeğimizde şimdi hani bilgi almak istiyorum karşımda kimse yok bunlarda çok yetkili değildikleri biz böyle panik halinde bekliyoruz ben biraz bilgi alabilir miyim HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hanımefendim şimdi şöyle normalde anne babaya telefondan hani bilgi vermek yasak ama anneye ulaşılmıyor çağrı merkezi X KADIN ŞAHIS : Babamız yurtdışında ben kızımla geldim babasıyla o da büyük bir ihtimal yukarıda biraz uyku halinde olabilir

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Anladım şimdi ben size durumu anlatiyim çocuk şimdi doğumdan sonra izlendi çocuk çekilmeleri var inlemeleri var o yüzden oksijen desteği alması gerekiyor X KADIN ŞAHIS : hıhı HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Polikinlik doktoru çocuğun yatışını yapmış X KADIN ŞAHIS : Evet HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Ben de muayene ettim biraz . . çocuk şu anda biberonla beslenmeye uygun olmadığı için serumla destek veriyoruz çocuğa ve ilk beslenmelerinde hortumla yapıcaz ogs ile midesinden yani yavaş yavaş bir şekilde X KADIN ŞAHIS : Bugün mü belli olucak

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Yani rahatladığı zaman biz başlicaz ona karar vericez şu anlık hala serum desteği alacak çocuk X KADIN ŞAHIS : Serum desteği HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Evet bu şekilde şimdi arkadaşlar söylediler hani dışarıdan doktor gelecekmiş vesaire X KADIN ŞAHIS : Benim yeğenim benim yeğenim şu an şehir dışında dedi ki ben akşama kadar orada olurum o tabi durumu sadece bana bir kaç soru sordu apkar apkar öğren dedi kaç doğmuş dedi HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Yani tamam onları aşı kartından söylerler ama herhangi bir birini dışarıdan çocuğa gelip görmesi veya muayene etmesi söz konusu bile değil böyle bir durum onu bilgisini vereyim size

X KADIN ŞAHIS : Getiremiyor muyuz dışarıdan zaten benim kuzenim o HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hayır dışarıdan dışarıdan bilgi alabilirsiniz ama alana erdal bey gelecek çocuğa bakacak vesaire böyle bir şeyin mümkünatı yok yani çocuğun eğer yatmasını istemiyorsanız form imzalayıp çocuğu götürebilirsiniz ama normalde anne baba dışında bilgi almak bile yasak o konularda hemşire hanımlara baskı yapmazsanız sevirinirim X KADIN ŞAHIS : Yok hayır ben şu anda öğrendim onlar zaten haklılar yani şimdi ben karşımda bir doktor muhattap bulamadğım için

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Şöyle normalde nöbetçi hekimler oluyor pazar günü olduğu ben staff hekim olduğum için pazar günleri sadece nöbetçi hekimler oluyor X KADIN ŞAHIS : Onu bile göremedik yani doktor bey anlayabiliyorsunuz siz yani HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Anladım yani doğru olabiliyor ama yani böyle korkulacak panikleyecek ya da şey yapılacak bir durum yok X KADIN ŞAHIS : İşte onu söylüyorum hani HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Yok sadece oksijen bebeğiniz gayet iyi ama tabi bir iki tane film ve kan testi sonuçları var onlar hemen sonuçlanmıyor

X KADIN ŞAHIS : Bir de şey dedi ciğer filmi çekildi mi çocuğa diye sordu diye sordu da bizim akraba HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tabiki de çekilde onlar çekiliyor yani akciğerlerinde kalttsal bir hastalık zarar verecek bir durum yok sadece biraz oksijen desteğine ihtiyacı var ve gözetim altında kalması gerekiyor bu şekilde X KADIN ŞAHIS : Tamam çok teşekkür ederim doktor bey çok sağ olun HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Rica ederim sağ olun X KADIN ŞAHIS : Sağ olun teşekkürler iyi günler REKLAM ŞOFÖRDÜ DOKTOR OLDU Çetenin önemli isimlerinden biri olan 112 Acil Çağrı Merkezi şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in kendini doktor olarak tanıttığı yeni telefon görüşmeleri de ortaya çıktı. Telefon görüşmelerinde kendini doktor Ali olarak tanıtan Gıyasettin Mert Özdemir,usulsüz hasta sevkiyatları yaptığı belirlendi. Bu usulsüz hasta sevkiyatları karşılığında ise maddi menfaat elde ettiği belirtilen dosyada, Özdemir’in yaptığı bazı telefon görüşmelerinin içeriği şöyle;

X BAYAN ŞAHIS : Neydi doktorun adı neydi (yanında bulunan X şahsa hitaben ) GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : alo X BAYAN ŞAHIS : Doktor beyle mi görüştüm direk GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Evet buyrun buyrun X BAYAN ŞAHIS : Peki hocam yerimiz var mı genel yoğun bakımda GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : hı hı var bitane yerimiz X BAYAN ŞAHIS : Yazalım hocam benim hastam uygun değil ama arkadaşlara bildiricem hocam notunu da düştüm GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Tamamdır tamamdır X BAYAN ŞAHIS : Teşekkür ederim GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Kolay gelsin

X BAYAN ŞAHIS : Görüşürüz sağolun “DOKTOR ALİ BEY Mİ” 30 Kasım 2023 günü saat 14:31:06’da yapılan başka bir görüşme GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Alo X BAYAN ŞAHIS : Alo merhaba yüz on iki nakilden arıyorum doktor Ali bey ile mi görüşüyorum güney hastanesi GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Merhaba evet evet buyrun X BAYAN ŞAHIS : Doktor bey yeriniz açıldı mı yoğun bakımda sabah dolu diye söylendi ... GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Maalesef şuanda şuanda açılmadı maalesef X BAYAN ŞAHIS : Açılırsa dönüş yapar mısınız ... bekleyen hastalarımız var

GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Tabiki tabiki X BAYAN ŞAHIS : Teşekkür ederiz kolay gelsin iyi çalışmalar GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Kolay gelsin 28 Aralık 2023 günü saat 13:26:03’de yapılan bir diğer telefon görüşmesinde de Gıyasettin Mert Özdemir kendini Ali doktor olarak tanıtıyor. GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Alo X BAYAN ŞAHIS : Ali hocam merhabalar GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Merhaba X BAYAN ŞAHIS : Yedikule’den Fatma isimli bir hasta kabul ettiniz mi GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : hı hı evet arkadaşlar ettik doğrudur

X BAYAN ŞAHIS : Tamam hocam siz ben hastaneyi arayıp şimdi güvencesi filan sorgularım başka yeriniz var mı GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Yok dolduk başka yerimiz yok bir tane sabah almıştık bir tane de şimdi aldık dolduk X BAYAN ŞAHIS : Tamam tamam hocam teşekkürler sağ olun GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : Kolay gelsin sağ olun