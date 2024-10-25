İstismar iddiasına baltalı saldırı!

İstanbul Fatih'te dün gece saatlerinde, bir baba, kızını istismar ettiği iddiasıyla kızının erkek arkadaşını baltayla kovaladı.

DHA'nın haberine göre 17 yaşındaki H.N.D., iddiaya göre 28 yaşındaki erkek arkadaşının geçtiğimiz günlerde kendisini istismar ettiğini babası İlker Demirdöven'e anlattı.

Kızının söylemleri üzerine İlker Demirdöven, motosikletle yaşadıkları sokaktan geçmekte olan Kadir İ.Y.'yi gördü. Baba Demirdöven evden aldığı baltayla Kadir İ.Y.'ye saldırmaya çalıştı. Balta darbelerinden kurtulan Kadir İ.Y. olay yerinden yaya şekilde kaçarken, baba Demirdöven motosiklete zarar vermeye başladı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.N.D ile baba İlker Demirdöven'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü. Ekipler araştırmalarının ardından istismar iddiasından dolayı Kadir İ.Y.'yi gözaltına aldı.

Her iki taraf da ifadelerinin alınmasının ardından birbirinden şikayetçi oldu. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Olaya şahit olan mahalle sakinlerinden Emre Can, "Ben buradan geçiyordum. Bir baktım adamın biri yerde motoru parçalıyordu. Neden saldırdığını tam olarak bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla kızın babası kızı erkek arkadaşıyla görüyor o yüzden saldırıyor" dedi.