İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

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"Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere hastanelerdeki tedavi sürecinde 112'den buraya hızlı şekilde getirilmesine büyük titizlikle, özenle destek olan, başhekimlerimizden tüm sağlık çalışanlarınıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

"KADIN TERÖRİST YARALANINCA KENDİNİ PATLATTI"

TUSAŞ, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırdığı saate dönecek olursak. 15.26 gasp edilen gasp edilen taksi, TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak iniyor. Masum insanlara ateş saçıyor. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var.

REKLAM Yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız ki o da şehit oluyor. Yaralı olmasına rağmen karşısındakine ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. 15.26'dan 4 dakika sonra yaralandığını görünce kadın terörist kendini patlatıyor. Vücudunda, daha önceki bu nevi saldırılardan biliyoruz, üzerinde önemli miktarda plastik patlayıcı var. "JANDARMA 10 DAKİKADA MÜDAHALE ETTİ" Bu patlama hadisesinden sonra yani 15.30'dan sonra 10 dakika sonra iki zırhlı araçla birlikte bizim jandarma özel harekatımız oraya geliyor. Yani saldırıdan 14 dakika sonra. Oraya ilk müdahale 2 zırhlı araç ve jandarmamız tarafından yapılıyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat birimlerimiz oraya hareket ediyor.

Jandarma Genel Komutan Yardımcı, Emniyet Genel Müdürümüz, iki bakan yardımcımız oraya en kısa sürede 730 emniyet ve jandarma birimi geliyor. Başta İHA olmak üzere eylemin olduğu yer hava unsurlarımız oraya gönderiliyor. 15.30 evet kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha edip patlattıktan sonra. 15.52'de bir zırhlı araç 17 polis özel harekat birimimiz nizamiyeye en yakın olan akademi binasına erkek teröristin girdiğini bildiği için oraya giriyor. Binanın dışı tamamen cam, turnikeler, kapı var. "HİÇBİR ŞEKİLDE REHİN OLAYI YAŞANMADI" Oraya büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor. Shortland 60-70 km. hızla turnikelere geliyor, oraya patlatarak cama giriyor. Elindeki çelik koruyucu kalkanlarla birlikte 17 özel harekat giriyor. Terörist 2 el bombası atıyor. Arkadaşlarımız hazırlıkla. İki arkadaşımız, özel harekat polisimiz hafif yaralanıyor. Terörist bina içinde yukarı doğru kaçıyor. Arkadaşlarımız temkinli, orada çatışma başlıyor.

"ERKEK TERÖRİST 48 DAKİKA SONRA KENDİNİ PATLATTI" Hiçbir şekilde içeride akademinin içerisinde rehin olayı yaşanmamıştır, net, açık. Eğer biz içeriye bu şekilde girmekte geç kalsaydık Allah muhafaza bunları konuşuyor olabilirdik. Orada benim polis özel harekatımın doğru karar vermesi, cesareti, hiçbir şekilde arkadaşlarımızın rehin alınmayla ilgili bir olay yaşatmamıştır. Panikleyen terörist ikinci, üçüncü kata çıkıyor, bağışlayın beni tuvalete sığınıyor, sıkışıp kalıyor. 16.40'da buradan çıkış olmayacağını bildiği için. Kendini orada patlatıyor. "GÜVENLİK GÜÇLERİMİZDE MERMİ YARASI YOK" Biz bütün bu tedbirlere rağmen 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor. 15.26 nizamiyeye gelip araçtan inip saldırı başlıyor. 16.40 özel harekat sıkıştırdı. Hiçbir özel harekatımızda bir mermi yarası yok, hiçbir jandarmamda bir mermi yarası yok. Camın patlamasından kırıklardan hafif yaralanmalar hariç. Herhangi bir yaralanma olmaksızın teröristi bu kadar kısa süre içerisinde böyle çok az denebilecek zayiatla, özel harekatımızın yeteneğini, cesaretini ve azmini gösteriyor. Jandarma özel harekatımız orada vatandaşlarımızın ve oradaki çalışanlarımızın sahipsiz olmadığını geliyor. Oraya 730 arkadaşımız 20 dakika içinde geliyor.

"GÜÇLERİMİZ 15.52'DE TESİSE GİRDİ" Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzülerek şunu gördüm. Terörist sayısı ile ilgili farklı rakamlar verdiler. Biz ilk yaşadığımız an doğru ve hakikatli bilgileri basamak basamak sizlere verdik. Israrla arkadaşlarımıza dedim ki 'arayın biri kadın biri erkek' dedim. Paylaşımlarımda yetkili olanların dışında lütfen açıklamalara itibar etmeyiniz. Yetkisiz olup da bilmeden açıklama yapanlara benim milletimi, kamuoyunu lütfen yanıltmayın diyoruz. Jandarmamızı tebrik ediyorum, polisimizi tebrik ediyorum. Akademi binasının içine giriş 15.52 ve o lanet teröristin kendisin patlatmak durumunda kaldığı 16.40'a kadar bizim kararlılığımız olabilecek en az zayiatla başarmış olduk.

5 şehit verdik. Allah muhafaza çok daha fazla verebilirdik. Cenabı Allah'ın yardımı, arkadaşlarımızın cevvalliği, kararlılığı şükürler olsun ki bu neticeyi ortaya çıkardı. İçişleri Bakanınız olarak jandarma, emniyet, jandarma ve polis özel harekatımızda kahramanlığı gösteren tüm arkadaşlarımızı aziz milletim adına tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Bu sabah bir paylaşım yaptık. Yine güzel bir operasyon Mardin ilinden geldi. Kırmızı kategoride aranan bir PKK'lı hain terörist teslim ol çağrılarına uymayınca girdiği çatışmada etkisiz; yani ölü ele geçirildi. Beraberinde olan bir terörist var. Bundan 3 saat önce gri kategoride aranan terörist de etkisiz hale getirildi. Birazdan arkadaşlarımız detaylarını paylaşacak. Mardin Valimizi ve emniyet genel müdürümüze, jandarmamıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.

"176 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI" Bu sabah 31 vilayette Emniyet genel müdürümüzün koordinasyonunda erken vakitte PKK'ya müzahir, PKK ile birlikte hareket ettiğini uzunca zamandan beri fiziki, teknik takiple değerIendirdiğimiz 176 PKK'lı olan bu şüphelileri aldık, şu anda sorguları devam ediyor. Yakın zamanda adliyeye çıkaracağız, neticeyi birlikte göreceğiz. Ankara Başsavcımız ve beraberinde başsavcı vekili ve 7 başsavcı olay yeri incelemesinden tutun öncesi ve sonrasına bakıyorlar. Bunun da zamanı geldiği zaman ne noktaya geldiğini hep beraber kamuoyuyla paylaşılacak. Ben TUSAŞ Genel Müdürümüz, Savunma sanayi Başkanımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımıza, Savunma sanayimizde çalışan bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Başta bölücü hain terör örgütü olmak üzere bilinen, bilinmeyen bu tarihi başarıyı kim hazmetti, hazmetmedi, umurumuzda değil. Büyük ve güçlü Türkiye idealiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yürüyüşümüz tüm sektörlerimizde Allah'ın izniyle kararlılıkla, heyecanla devam edecektir. İçişleri Bakanlığı olarak terör ve terörün tüm türleri, organize suç, uyuşturucu, göçmen, düzensiz göçmenler ve asayişle ilgili, tüm katalog suçlarda vatandaşlarımızın desteği ve duasıyla seferberlik ruhuyla olayları azaltmak, var olan olayları aydınlatıp, adalete teslim etmekle ilgili aynı kararlılıkla devam edecektir."