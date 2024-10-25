Kerem Bürsin, Sabancı Ailesi'ne 6 ay önce girmiş

Bir dönem aynı dizide rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. Ancak çiftin ilişkisi uzun soluklu olmadı.

37 yaşındaki Kerem Bursin ise uzun süren aşk orucunu, Türkan Sabancı ile merhum Sakıp Sabancı'nın torunu olan 31 yaşındaki Melisa Sabancı Tapan (Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı) ile bozdu. Sürpriz aşk geçtiğimiz günlerde öğrenilmişti.

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Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan'ın birlikteliği aslında çok da yeni değilmiş. Çiftin 6 ay önce aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.

Hande Erçel, Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile birliktelik yaşıyor. "İLİŞKİLERİMDEKİ EN BÜYÜK SIKINTIM..." Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu olmuştu. REKLAM Aslı Şafak’ın, "Romantik misin?" sorusuna karşılık Kerem Bürsin; "Mektup yazmayı seviyorum. Ben tatil yapmayı sevmeyen biriyim bence. İlişkilerimde en büyük sıkıntım buydu. Çalışmayı seven bir insanım. Çalışmak benim için evde oturup yazmaksa, evde oturur yazarım" yanıtını vermişti.