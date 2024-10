Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te Çetiner Çetin'in sorularını yanıtladı

Çetiner Çetin : Lübnan Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak, Lübnan’ın bölgesel ittifaklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle İran ve Suudi Arabistan gibi güçlerle olan ilişkilerde nasıl bir denge politikası izlemeyi öneriyorsunuz?

Fadi Alameh: Öncelikle bugünkü buluşma için televizyonunuza ve yöneticilerinize teşekkür etmek istiyorum. Lübnan’ın şu anki zor koşulları herkesin malumu. Coğrafi konumumuz stratejik bir öneme sahip, ancak bu avantaj aynı zamanda büyük zorlukları da beraberinde getiriyor. Sınırlarımızın bir kısmı hâlâ İsrail işgali altında ve bu bölge çok hassas bir durumda. Lübnan, bölgedeki istikrarın korunmasına katkı sağlamalı; aksi takdirde, istikrarsızlık dalgası tüm bölgeyi etkileyebilir.

Fadi Alameh: Bu sorunun asıl muhatapları elbette Hizbullah milletvekilleri ve onların bloğundaki diğer temsilcilerdir. Ancak, İsrail’in Lübnan topraklarındaki işgali sürdüğü müddetçe, Lübnan halkının büyük çoğunluğunun bu işgale karşı birleştiği ve işgali sona erdirmek için her türlü yola başvurmaya hazır olduğu açıkça ortadadır.

Bugün Lübnan’da yaşanan kriz, sadece mülteci akını ile sınırlı değil, aynı zamanda bu durumun getirdiği insani ve sosyal zorluklarla da derinleşmiş durumda. Bir milyondan fazla mülteci ülkeye sığınmış durumda ve onları yollarda sıkça görmek mümkün. Şu ana kadar iki binden fazla şehit verildi ve on binlerce insan yaralandı. Bu acılar, Lübnan halkını bir araya getirdi. Her yeni saldırı ve her yeni tehdit, Lübnanlıların daha fazla kenetlenmesine ve birlik içinde hareket etmesine yol açıyor.

Siyasi olarak farklı görüşlere sahip olsalar da, Lübnanlılar bugün bu farklılıkları bir kenara koyarak, birlikte hareket ediyor ve birbirlerine destek oluyorlar. Mültecilerin acılarını hafifletmek için büyük bir dayanışma örneği sergileniyor. Bu durum, işgale ve dış tehditlere karşı ulusal bir birliğin oluşmasına zemin hazırlıyor. Her ne kadar siyasi farklılıklar devam etse de, şu an öncelikli mesele, bu krizle başa çıkmak ve ülke içindeki dayanışmayı güçlü tutmak.