İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı | Son dakika haberleri

İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı | Son dakika haberleri

İnterpol tarafından 6 lüks otomobilin Almanya'dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul'a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Çalışmalar sonucu otomobillerin ikisi Küçükçekmece'de bir otoparkta, diğer 4'ü farklı otoparklarda bulundu.

Bulunan otomobillerin izini süren ekipler, araçları bırakan kişilerin kaldığı otele baskın düzenledi.

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7 TUTUKLAMA

Baskın sonucu biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden biri yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde otomobilleri Almanya'dan getirmeleri için hırsızlık şebekesinin kendilerini bin euro karşılığında tuttuğunu söyledi.

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin otomobilleri Almanya'dan kiraladıktan sonra İstanbul'a geldiklerini ardından araçları sahte belgeler hazırlayarak İran ve Irak'ta satmaya çalışacakları tespit edildi. Ele geçirilen araçlardan birinde sahte belgeler ve daktilo ele geçirildiği öğrenildi. REKLAM TOPLAM DEĞERLERİ 100 MİLYON LİRA Poliste işlemleri tamamlanan Fas uyruklu Mohamed S. (30), Ayman E.B. (22), Bilal K.Z. (25), Ayoub K.L. (23), İsmail E.B. (25) ile Türk Gülizar T. (21) ve Devran B.Ç. (20) çıkarıldıkları adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis tarafından bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 6 lüks araçta sahiplerine teslim edildi.