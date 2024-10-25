İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
Yalova'da, boğularak öldürülen mantar üreticisi, 55 yaşındaki Canan Cerit'in, haftanın bazı günleri evinde çalışanları ile kahvaltı yaptığı, olay günü de yabancı uyruklu çalışanlarının kahvaltı yapma bahanesiyle eve geldiği ve cinayeti işlediği ortaya çıktı. Zanlıların, Cerit'in parasını ve değerli eşyalarını da aldıkları öğrenildi
Yalova'da insanın kanını donduran olay, 23 Ekim tarihinde sabah saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi.
YAKINLARI HABER ALAMADI
Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten (55) haber alamayan yakınları, polise haber verdi.
ELLERİ VE AYAKLARI ARKADAN HALATLA BAĞLANMIŞ
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kadının 4 katlı binanın 2’nci katındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Cerit’i yerde elleri ve ayakları arkadan halatla bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu.
BOĞAZINA HAVLU DOLAMIŞLAR
Canan Cerit’in boğazında bağlı halde bir havlu bulunurken, ağzının da kapatılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi.
YABANCI ÇALIŞANLARI EŞYA VE PARASINI ÇALMIŞ
Cerit’in yanında çalışan İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi tarafından öldürülüp değerli eşya ve paraların çalındığı iddia edildi.
ÇALIŞANLARIYLA KAHVALTI YAPIYORMUŞ
Canan Cerit’in haftanın bazı günlerinde, çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği ve olay günü de şüphelilerin eve kahvaltı yapma bahanesiyle geldiği belirtildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Canan Cerit'in cenazesi, dün Termal ilçesinde bulunan Gökçedere Merkez Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Termal İlçe Mezarlığı’nda defnedildi.
Şüphelilerin İran'a kaçmış olabileceği değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.