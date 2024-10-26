Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi: Kaygıyı yönetme sürecinde nelere dikkat edilmeli?

STRES VE KAYGI NEDİR?

Stres, zihinsel veya fiziksel olarak bir tehdit veya talep karşısında ortaya çıkan doğal bir tepkidir. Kaygı ise, stresin ötesine geçerek, belirgin bir tetikleyici olmadan bile hissedilebilen sürekli bir endişe halidir. Her iki durum da benzer semptomlarla ortaya çıkabilir ve çoğu insan hayatının bir döneminde bu duyguları yaşar.