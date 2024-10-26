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        İran: İsrail saldırılarında sınırlı hasar meydana geldi

        İran, İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılık verildiğini ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, "İsrail ordusunun ülkede 20 noktayı hedef aldığı iddiası doğru değil. Siyonistlerin eylemi, ülke sınırları dışından gerçekleşti ve sınırlı hasara neden oldu. İsrail, zayıf saldırısını büyütmeye çalışıyor" dedi. İran, saat: 09.00 itibariyle hava sahasının uçuşlara açıldığını da duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 06:51 Güncelleme: 26.10.2024 - 08:52
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        İran: İsrail saldırılarında sınırlı hasar meydana geldi
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        İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.

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        İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK MİSİLLEMESİ

        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

        İran medyası, gece saatlerinde İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini duyurdu. İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

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        Saldırılardan bir kaç saat sonra Tahran'da şiddetli patlama sesleri yeniden duyuldu. İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını belirtti.

        "20 NOKTA HEDEF ALINMADI"

        AA'da yer alan habere göre İranlı yetkili, İsrail'in ülkede 20 noktayı hedef aldığına dair iddiasının doğru olmadığını ve Tahran'da hiçbir askeri tesisin vurulmadığını savundu.

        "İSRAİL, ZAYIF SALDIRISINI BÜYÜTÜYOR"

        İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, "İsrail ordusunun ülkede 20 noktayı hedef aldığı iddiası doğru değil. Siyonistlerin eylemi, ülke sınırları dışından gerçekleşti ve sınırlı hasara neden oldu" dedi.

        Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığını söyleyen İranlı yetkili, "100 İsrail askeri uçağının bu saldırıya karıştığı yönündeki haberler de tamamen yanlış. İsrail, zayıf saldırısını büyütmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

        İRAN HAVA SAHASINI UÇUŞA AÇTI

        Saldırıların ardından İran ve Irak'ın hava sahasını, ikinci bir duyuruya kadar kapattığı bildirildi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, askıya alınan uçuşların, saat 09.00 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.

        İran Acil Durum Merkezi, saldırılarda herhangi bir yaralı bilgisinin olmadığını kaydetti. İsrail ordusu ise İran'a yönelik düzenledikleri saldırının tamamlandığını açıkladı.

        HİZBULLAH: 48 SALDIRI DÜZENLEDİK

        AA'da yer alan habere göre öte yandan Hizbullah, İsrail ordusuna karşı dün 48 saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri, füze ve top mermileriyle hedef alındı. 7 İsrail Merkava tankının hedef alındığı saldırılarda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ileri sürüldü.

        Hizbullah, Safed kentinde üç yerleşim birimini iki kez, 3 askeri üssü, 2 askeri noktayı ve İsrail'in kuzeyinde bir topçu mevzisini seri roket atışlarıyla hedef aldığını iddia etti. İsrail'in Hayom gazetesi, bunun, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana bir günde gerçekleştirdiği en yüksek saldırı sayısı olduğunu bildirdi.

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