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        Haberler Dünya Ortadoğu İran: "İsrail saldırısına orantılı karşılık verilecek | Dış Haberler

        İran: "İsrail saldırısına orantılı karşılık verilecek

        İran'ın, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduğu ve "orantılı karşılık" verileceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 06:03 Güncelleme: 26.10.2024 - 06:56
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        İran, İsrail saldırısına "orantılı karşılık" verecek
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        İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.

        Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

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        İRAN'DA TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

        İsrail'in stratejik hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladığı İran'da, tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

        Tesnim Haber Ajansına göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini belirtti.

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