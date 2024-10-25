Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açığa satış açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırılmayı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı
Giriş: 25.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:20
BloombergHT'nin haberine göre Brookings Enstitüsü'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırılmayı değerlendiriyoruz" dedi.
Bakan Şimşek ayrıca "KOBİ'lerin istihdamını korumak için gerekirse destek vereceğiz" ifadelerini de kullandı.
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