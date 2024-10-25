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        Haberler Ekonomi Borsa Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açığa satış açıklaması - Borsa Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açığa satış açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırılmayı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:20
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        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
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        BloombergHT'nin haberine göre Brookings Enstitüsü'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırılmayı değerlendiriyoruz" dedi.

        Bakan Şimşek ayrıca "KOBİ'lerin istihdamını korumak için gerekirse destek vereceğiz" ifadelerini de kullandı.

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