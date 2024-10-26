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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüştüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 00:45 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:45
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        Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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        ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yellen'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Şimşek ve Karahan ile bir araya geldiği belirtildi.

        Yellen'ın, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedilen açıklamada, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü." ifadeleri kullanıldı.

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        Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Washington'da yapılan yıllık toplantıları kapsamında, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen geleneksel resepsiyona ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda) de katıldı. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

        TCMB BAŞKANI KARAHAN SUNUM YAPTI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da gerçekleştirdiği "Türkiye’de Enflasyon Görünümü” başlıklı sunumunda, "Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor." dedi.

        Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Washington'da yapılan yıllık toplantıları kapsamında, "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Washington'da yapılan yıllık toplantıları kapsamında, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen geleneksel resepsiyona ev sahipliği yaptı. Resepsiyona, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sol 2) ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar (solda) da katıldı. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

        "DEZENFLASYON SÜRECİ DOĞRU YOLDA İLERLİYOR"

        "Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor. Temel enflasyon trendi gerilemeye devam ediyor." diyen Karahan, hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatların dezenflasyonun hızını sınırladığını aktardı.

        Karahan, geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin hizmet enflasyonunu artırdığını söyledi.

        Öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir trend olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Karahan, şirketlerin fiyatlama davranışlarının iyileşmeye devam ettiğini belirtti.

        Fiyat değişimlerinin görülme olasılığının azaldığını bildiren Karahan, reel sektörün enflasyona ilişkin beklentilerinin iyileşmeye devam ettiğini vurguladı.

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        "EKONOMİK AKTİVİTE YAVAŞLADI"

        Karahan, ekonomik aktivitenin yavaşladığını aktardı.

        İç talebin yavaşlamayı sürdürdüğüne işaret eden Karahan, 12 aylık enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam ettiğini kaydetti.

        Karahan, Türk lirası mevduatın payının artmayı sürdürdüğünü dile getirerek, Türk lirasına geçişin yüksek olmasıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini kaydetti.

        Kredi faizlerindeki düşüşün enflasyon beklentilerinde iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayan Karahan, döviz rezervlerinde hızlı bir artış gerçekleştiğini belirtti.

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