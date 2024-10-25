İrfan Can Kahveci'nin temsilcisinden sözleşme açıklaması!

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİK"

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan milli futbolcunun temsilcisi William D'Avila, "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız" dedi.