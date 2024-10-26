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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ebru Küçüktaşdemir'i defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü - Gündem haberleri | Son dakika haberleri

        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!

        Konya'da, 47 yaşındaki öğretmen Abdullah Küçüktaşdemir, ayrı yaşadığı öğretmen eşi, 45 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir'i bıçaklayarak öldürdü. Abdullah Küçüktaşdemir, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 07:35 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:16
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        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
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        Konya'da kadın cinayeti, dün akşam saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesindeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi.

        APARTMANIN ÖNÜNDE TARTIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre Abdullah Küçüktaşdemir, ayrı yaşadığı eşi Ebru Küçüktaşdemir ile apartman önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        EBRU'YU DEFALARCA BIÇAKLADI

        Abdullah Küçüktaşdemir tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Küçüktaşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Abdullah Küçüktaşdemir polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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