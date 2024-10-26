Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. REKLAM

BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 18, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 25, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 20, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 18, Az bulutlu DENİZLİ: 25, Az bulutlu MUĞLA: 26, Az bulutlu ve açık ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık HATAY: 26, Parçalı ve az bulutlu REKLAM MERSİN: 28, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 19, Az bulutlu ve açık KONYA: 17, Az bulutlu ve açık YOZGAT: 13, Az bulutlu ve açık BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 17, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 19, Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı AMASYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 18, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı TRABZON: 17, Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor ARTVİN: 10, Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor ERZURUM: 8, Parçalı ve çok bulutlu KARS: 9, Öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı MALATYA: 18, Az bulutlu VAN: 13, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 23, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 20, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 24, Parçalı ve az bulutlu