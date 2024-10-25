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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho, İngiliz basınında: Yine rol çaldı - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho, İngiliz basınında: Yine rol çaldı

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz basını, eski takımıyla karşı karşıya gelen ve mücadelede kırmızı kart gören Jose Mourinho'yu manşetlerine taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:18
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        • 1

          Portekiz’deki dikkat çeken teknik direktörlük kariyeri ve yükselişinin ardından dünya çapındaki kulüplerin teknik direktörlük listesinde ilk sıralara yükselen ve uzun yıllar İngiltere’de Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur’u çalıştıran Jose Mourinho dün Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak eski takımı Manchester United’ın karşısına çıktı.

        • 2

          İngiliz basının yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam 1-1- biten mücadelenin ardından özellikle gördüğü kırmızı kartla İngiliz gazetelerine yeniden manşet oldu.

        • 3

          Mücadelenin 57’nci dakikasında Osayi-Samuel’in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakeme itirazlarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

        • 4

          Maçın bu anlarıyle ile ilgili Daily Mail Gazetesi, “Manchester United'da Jose Mourinho'nun iki tarafı olduğunu her zaman söylerlerdi. Bu maçtan önce büyüleyici Jose sahnenin odağında yer aldı. Sonra, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tribünlerde sona eren neşeli Jose yine manşetlere çıktı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Manuel Ugarte'nin Bright Osayi-Samuel ile teması nedeniyle penaltı verilmemesinin ardından Mourinho dördüncü hakem Jeremy Stinat'a ne dedi? Yoksa sadece teknik alanının dışına çıktığı için miydi? Belki de asla bilemeyiz ama bunlar Fransız hakem Clement Turpin'in ona direkt kırmızı kart göstermesi için yeterliydi.” yorumlarında bulundu.

        • 5

          Karşılaşma sonrası en çarpıcı başlıklardan biri ise ünlü İngiliz yayın kuruluşu BBC’den geldi: “Tüm gözler Ten Hag ve Manchester United'da, ama Mourinho yine rol çaldı”

        • 6

          The Telegraph ise Portekizli teknik direktörün kırmızı kart görmesine değinirken, Manchester’ı da uzun süredir galibiyet alamaması nedeniyle eleştirdi: “Eski United menajerinin, penaltı verilmemesine öfkeyle tepki göstermesinin ardından kırmızı kart gördüğü bir gecede, rakibi Erik ten Hag, kendi takımının Avrupa'da yine başarısız olduğunu gördü. United, son 19 ayda Avrupa'da sadece bir kez kazandı.”

        • 7

          Guardian, “Manchester United, Mourinho'nun kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe ile berabere kaldı” şeklinde sade bir başlık kullandı.

        • 8

          Independent ise maç sonucunu “Mourinho eski takımına karşı kırmızı kart gördü ancak bu durum Erik ten Hag'ın takımında devam eden sorunu gölgelemedi” şeklinde yorumladı.

        • 9

          Sun Gazetesi ise “Portekizli teknik direktör, penaltı kararının ardından saha kenarında ettiği küfürlerden dolayı hakem tarafından oyundan atıldı.” şeklinde iddialarda bulundu.

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