Yeni bir araştırmaya göre, Hollywood yıldızlarının sansürsüz cinsel ilişki sahneleri, genç izleyicilerin ilgisini çekmiyor. Peki ama Nicole Kidman bunca zorluğa boşuna mı katlanmıştı?

Nicole Kidman'ın genç bir stajyerle ilişkisi olan bir CEO'yu canlandırdığı erotik gerilim filmi 'Babygirl'deki seks sahnesi itirafı, haftanın en ilginç haberlerindendi.

Nicole Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas ile başrolleri paylaştığı filmin erotik sahnelerinde çok zorlandığını ve bir noktada çekime ara vermek zorunda kaldığını itiraf etmişti. The Sun'a verdiği röportajda Kidman, filmdeki seks sahnelerinde aşırı tahrik olduğunu açıklarken, "Daha fazla orgazm olmamak için çekime ara vermek zorunda kaldım" demişti.

28 yaşındaki rol arkadaşı Harris Dickinson da Nicole Kidman ile ateşli seks sahneleri çekmenin nasıl bir şey olduğunu anlatırken, Hollywood filmlerinin meşhur 'yakınlık koordinatörlerinden' biriyle çalıştığını söylemiş ve prova edilmemiş seks sahnelerinden birinin çekilmesinin 'utanç verici' olduğunu itiraf etmişti. Bahsettiği sahnede, neredeyse tamamen çıplak bir şekilde George Michael şarkısı eşliğinde dans ediyordu.

Anlaşılan, Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın bu kadar zorlanarak çektiği seks sahneleri ya da 'America's Normal People', 'Tell Me Lies' gibi filmlerin müstehcen sahneleri, genç izleyicilerde beklenen karşılığı bulmuyor.