İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, geçen yıl Ekim ayında şüphe üzerine durdurdukları bir kişiyi aranmasının çıkması üzerine gözaltına aldı.

"HAYIRDIR SİZ KİMSİNİZ"

DHA'da yer alan habere göre şüpheli işlemleri için emniyete götürüldüğü sırada bir kişi, polis ekiplerine “Hayırdır, siz kimsiniz" diyerek önlerine çıktı. Güven timlerinin polis olduklarını belirtmesine rağmen tartışmaya devam eden kişi bu kez de “Polis olsanız ne olur ulan? Siz kimsiniz kendinizi ne zannediyorsunuz bu adama kelepçe takıyorsunuz" diyerek karşılık verdi.