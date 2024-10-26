Gişelerde en başarılı 10 korku serisi

6. JAWS



Sadece 4 filmden oluştuğunu ve son film “Jaws: The Revenge”in 1987’de gösterime girdiğini düşündüğümüzde, “mini seri”nin ne kadar başarılı olduğu anlaşılıyor. Peter Benchley’nin “Jaws” adlı aynı romanından uyarlanan filmin başarısında hiç kuşkusuz yönetmeni Steven Spielberg’in büyük payı vardı. Yaklaşık 476.5 milyon dolar hasılat yapan ilk “Jaws”, bugün hâlâ sinema tarihinin en çok iş yapan korku filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Diğer üç filmin hasılatları ona erişemese dahi seri, toplam hasılatıyla listemizin orta sıralarında yer alıyor. Büyük beyaz köpek balığının insanlar için oluşturduğu tehdit üzerine kurulu olan seri, sayısız filme ilham vermesiyle de biliniyor.

Toplam hasılat: $832,424,337