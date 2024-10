Gişelerde en başarılı 10 korku serisi

8. THE EXORCIST



Her şey 1971 yılında William Peter Blatty’nin yazdığı “The Exorcist” adlı romanla başladı. 2 yıl sonra William Friedkin tarafından sinemaya uyarlanan “Şeytan” (The Exorcist), gişelerde ulaştığı başarıyla tarihin en çok hasılat yapan korku filmlerinden biri haline geldi. Ama seçkimizdeki diğer serilerden farklı olarak yapımcılar hiç acele etmediler. 1977’deki ikinci filmden sonra üçüncü film için 13 yıl beklediler mesela. Bugün baktığımızda 51 yılda çekilen sadece 6 film var. Yedinci filmin 2026’da gösterime girmesi planlanıyor. The Exorcist, şeytan tarafından ele geçirilen insanlar ile onları kurtarmaya çalışan şeytan çıkarıcıların hikâyesini anlatan bir seri… Aynı öyküyü farklı şekillerde anlatan başka filmler olduğunu da belirtelim.

Toplam hasılat: $716,005,754