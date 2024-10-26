Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
"Gülümse 2"nin (Smile 2) vizyona girdiği hafta gişelerde en başarılı 10 korku serisini sıraladık. Korku unsurları içeren bilimkurgu, komedi ve seri katil türlerini seçkiye dahil etmediğimizi; sinemaya farklı şekillerde defalarca uyarlanan Dracula ve Frankenstein filmlerini dışarıda tuttuğumuzu belirtelim. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
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10. HALKA
(Ringu)
Koji Suzuki’nin aynı adlı roman serisinden uyarlanan Halka, televizyon dizileri ve animasyonlarıyla da bilinen bir korku gerilim markası artık. Filmlerin sayısı 11’e ulaşmış durumda. Japonya’da 8, ABD’de 3 sinema filmi yapıldı. Güney Kore’de yapılan yeniden çevrimin bizim verdiğimiz toplam hasılata dahil olmadığını belirtelim. Halka serisi lanetli bir video kasetle ilgili… Kaseti seyreden biri 7 gün içinde kopyasını çıkarıp başkasına seyrettirmezse doğaüstü bir güç tarafından öldürülüyor. Ölümlerin arkasında yıllar önce öldürülen ve bedeni kuyuya atılan bir kız çocuğunun ruhu var.
Toplam hasılat: $654,610,579
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9. SON DURAK
(Final Destination)
Jeffrey Reddick’in, “The X-Files” adlı TV dizisinin bir bölümü için yazdığı ama çekilmeyen senaryosundan uyarlanır 2000 tarihli ilk film. Binecekleri uçağın düşeceğini önceden gören genç, okul gezisine çıktığı arkadaşlarının bir bölümünü ikna eder ve uçaktan indirir. Hayatta kaldıkları için çok mutludurlar ama olaydan sonra gençler tek tek ölmeye başlar. Ölüm hepsinin ayrı ayrı peşine düşmüştür. Serinin sonraki filmlerinde kazalar, felaketler değişse de öykü formatı aynı kalır. Seri, 2025’te altıncı film “Final Destination: Bloodlines” ile devam edecek.
Toplam hasılat: $667,983,965
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8. THE EXORCIST
Her şey 1971 yılında William Peter Blatty’nin yazdığı “The Exorcist” adlı romanla başladı. 2 yıl sonra William Friedkin tarafından sinemaya uyarlanan “Şeytan” (The Exorcist), gişelerde ulaştığı başarıyla tarihin en çok hasılat yapan korku filmlerinden biri haline geldi. Ama seçkimizdeki diğer serilerden farklı olarak yapımcılar hiç acele etmediler. 1977’deki ikinci filmden sonra üçüncü film için 13 yıl beklediler mesela. Bugün baktığımızda 51 yılda çekilen sadece 6 film var. Yedinci filmin 2026’da gösterime girmesi planlanıyor. The Exorcist, şeytan tarafından ele geçirilen insanlar ile onları kurtarmaya çalışan şeytan çıkarıcıların hikâyesini anlatan bir seri… Aynı öyküyü farklı şekillerde anlatan başka filmler olduğunu da belirtelim.
Toplam hasılat: $716,005,754
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7. RUHLAR BÖLGESİ
(Insidious)
Leigh Whannell ve James Wan’ın birlikte yazdıkları seri, 2010’da “Ruhlar Bölgesi” (Insidious) adlı filmle başladı. İkili, ilk üç filmde yönetmenliği kimseye bırakmadı. İlk iki filmi Wan, üçüncüsünü ise Whannell yönetti. Şu ana kadar beş filme ulaşan seri, önümüzdeki yıllarda iki yeni film ile karşımıza gelecek. 2010 yapımı ilk film, uykusunda gece nöbetleri yaşayan oğullarının bedenini kullanan kötü ruhtan kurtulmak için medyumlara başvuran evli bir çiftin hikâyesini anlatıyordu. Üçüncü ve dördüncü filmde, aileye yardımcı olan medyumun serüvenlerini seyrettik. Beşinci filmde ise yeniden aileye döndük. Altıncı film ise aynı evrenin içinden gelen farklı bir öykü, yani “spin-off” olarak tasarlanmış durumda.
Toplam hasılat: $744,379,972
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6. JAWS
Sadece 4 filmden oluştuğunu ve son film “Jaws: The Revenge”in 1987’de gösterime girdiğini düşündüğümüzde, “mini seri”nin ne kadar başarılı olduğu anlaşılıyor. Peter Benchley’nin “Jaws” adlı aynı romanından uyarlanan filmin başarısında hiç kuşkusuz yönetmeni Steven Spielberg’in büyük payı vardı. Yaklaşık 476.5 milyon dolar hasılat yapan ilk “Jaws”, bugün hâlâ sinema tarihinin en çok iş yapan korku filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Diğer üç filmin hasılatları ona erişemese dahi seri, toplam hasılatıyla listemizin orta sıralarında yer alıyor. Büyük beyaz köpek balığının insanlar için oluşturduğu tehdit üzerine kurulu olan seri, sayısız filme ilham vermesiyle de biliniyor.
Toplam hasılat: $832,424,337
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5. HALLOWEEN
İlk cinayetini çocuk yaşta işleyen maskeli katil Michael Myers’in genellikle Cadılar Bayramı’na denk gelen bıçaklı saldırılarına odaklanan seri, 1978’de John Carpenter’ın yönettiği filmle başladı. Farklı yönetmenler ve yazarların sürdürdüğü seri, bugün 13 filme ulaşmış durumda. Bir türlü ölmeyen, öldürülemeyen Michael Myers ile onunla olan hesabını yıllarca kapatamayan Laurie Strode’un (Jamie Lee Curtis) serüvenlerinin daha çok öne çıktığı seri, romanlar ve video oyunlarıyla da sürüyor.
Toplam hasılat: $886,099,414
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4. PARANORMAL ACTIVITY
2009’da gösterime giren düşük bütçeli filmle başlayan seri, evlere musallat olan Tobi adındaki kötücül bir varlığın insanlara verdiği psikolojik ve fiziksel zararları konu alıyor. 2007’de çekilmesine karşılık, seyircilerle 2009’da buluşan, Oren Peli’nin yazıp yönettiği ilkinden başlayarak filmlerde hikâyeler genellikle güvenlik kameraları ile çeşitli ses ve görüntü cihazlarının kayıtları üzerinden anlatılıyor. 2021’de “Paranormal Activity: Next of Kin” ile yedinci filme ulaşan serinin görsel atmosferinin özellikle son filmlerde standart korku filmlerine biraz daha yakınlaştığı söylenebilir.
Toplam hasılat: $891,360,880
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3. ÇIĞLIK
(Scream)
Kevin Williamson’ın yazdığı, Wes Craven’ın yönettiği 1996 yapımı “Çığlık”, gençlerin öldürüldüğü korku filmlerini taklit eden maskeli bir katilin cinayetlerini anlatıyordu. Post-modern korku filmi olarak adlandırılan “Çığlık”, eleştirmenlerden aldığı yüksek notların yanı sıra gişelerde de çok başarılı oldu. “Teen-slasher” adı verilen korku türü ile polisiyeyi birleştiren film, gördüğü ilgi üzerine katil veya katillerin her seferinde değiştiği popüler bir seriye dönüştü. “Film içinde film” fikrini kullanan seri, altıncı sinema filmine ulaşmış durumda. Yedincisi de 2026’da vizyona girecek.
Toplam hasılat: $912,418,099
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2. TESTERE
(Saw)
Sürpriz sonlu ilk “Testere” filmi 2004’de gösterime girdi. İşkence sahneleri içeren çok sert ve kanlı bir filmdi. Seyirciler kurduğu oyunlarla insanları cezalandıran Jigsaw karakterini sevdiler. Tıpkı “Ruhlar Bölgesi”nde olduğu gibi James Wan ile Leigh Whannell tarafından tasarlanan seri, kısa sürede televizyon dizileri, video oyunları, resimli romanlar ve tema parklarıyla bir korku markasına dönüştü. Jigsaw ve onun çıraklarının hazırladığı şiddet gösterilerinin sayısı toplam 10 sinema filmine ulaşmış durumda. “Testere”, Türkiye’de de en çok seyredilen korku serilerinden biri.
Toplam hasılat: $1,141,842,812
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1. THE CONJURING EVRENİ
(The Conjuring Universe)
James Wan tarafından tasarlanan serinin 2013 yılında gösterime giren ilk filmini Chad Hayes ve Carey W. Hayes yazdı. Doğaüstü olayları konu alan “Korku Seansı” (The Conjuring) eski usul perili ev veya hayalet filmlerine geri dönüş niteliği taşıyordu. Filmin gördüğü büyük ilgi üzerine yapımcılar, paranormal olaylar uzmanı Ed ve Lorraine Warren çiftinin farklı dönemlerde geçen yeni serüvenlerini anlatmayı sürdürdü. Arada, Warren çiftinin karşılaştığı kötü varlıkların hikâyesine odaklanan başka filmler yapıldı ve onlar da çok başarılı oldu. Öyle ki, “The Conjuring Evreni” kendi içinden nerdeyse iki küçük seri daha doğurdu. Şimdilik “Annabelle” üç, “Rahibe” (The Nun) ise iki filme ulaşmış durumda.
Toplam hasılat: $2,280,642,532