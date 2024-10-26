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        Haberler Yaşam Takvimler arasındaki zaman yolculuğu: Farklı kültürlerde 2024! Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?

        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor? 2024'ün farklı kültürlerdeki yansımaları!

        2024 yılında, dünya genelinde kullanılan farklı takvimler, zamana dair farklı bakış açılarını yansıtıyor. Miladi takvimde 2024 yılı olarak bilinen bu yıl, Çin, İslam, Yahudi ve diğer kültürel takvimlerde bambaşka bir yıl olarak karşılık buluyor. Peki, şu an hangi yıldayız ve bu takvimler nasıl ortaya çıktı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:00
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        • 1

          Dünyada kullanılan çeşitli takvimler, farklı kültürlerin ve dini inançların bir yansıması olarak şekillenmiştir. 2024 yılı, miladi takvimde bulunduğumuz yıldır ve yaygın olarak kullanılan bu Gregoryen takvimi dışında başka takvimler de mevcuttur. İşte detaylar!

        • 2

          GREGORYEN TAKVİMİ: 2024 YILINDAYIZ

          Gregoryen takvimi, dünya genelinde en yaygın kullanılan takvimdir ve 2024 yılı, bu takvimin 2024. yılı olarak kabul edilir. Papa XIII. Gregorius tarafından 1582 yılında yürürlüğe konulan bu takvim, Jülyen takvimini düzeltmek amacıyla geliştirilmiştir.

        • 3

          Jülyen takvimiyle arasındaki en önemli fark, artık yılların daha doğru hesaplanmasıdır. Gregoryen takvimi, güneş yılına dayalıdır ve 365.2425 gün sürer. Bu takvim, günlük yaşamda, resmi belgelerde ve uluslararası ilişkilerde standart olarak kabul edilir.

        • 4

          HİCRİ TAKVİM: 1446 YILI

          Hicri takvim, İslam dünyasında kullanılan bir takvimdir ve Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretiyle başlar. Miladi takvime göre 622 yılında başlayan bu takvim, ay takvimine dayanır ve her yıl yaklaşık 10-12 gün daha kısa sürer.

        • 5

          Bu nedenle, Hicri yıllar, miladi yıllara göre daha hızlı ilerler. 2024 yılı, Hicri takvimde 1446 yılına denk gelmektedir. Hicri takvim, İslami dini günlerin ve bayramların belirlenmesinde yaygın olarak kullanılır.

        • 6

          HİNT (VİKRAMA SAMVAT) TAKVİMİ: 2081 YILI

          Hint kültüründe birçok farklı takvim bulunmakla birlikte, Vikrama Samvat en eski ve yaygın kullanılan takvimlerden biridir. MÖ 57 yılında başlayan bu takvim, güneş ve ay döngülerini temel alır.

        • 7

          Hindistan ve Nepal'de geleneksel etkinliklerin ve dini festivallerin belirlenmesinde önemlidir. 2024 yılı, Vikrama Samvat takviminde 2081 yılı olarak kabul edilir. Bu takvim, Hindu ayinlerinde ve festivallerde yaygın olarak kullanılır.

        • 8

          ÇİN TAKVİMİ: EJDERHA YILINA HAZIRLIK

          Çin takvimi, ay-güneş esaslıdır ve 12 hayvanlı zodyak sistemine göre düzenlenmiştir. Her yıl bir hayvana atfedilir ve bu döngü 12 yılda bir tekrar eder. 2024 yılı, Çin takviminde Ejderha yılı olarak kutlanacaktır.

        • 9

          Bu yılın başlangıcı, genellikle Ocak sonu veya Şubat başında, Çin Yeni Yılı'nın ilk günüdür. Çin takvimi, Çin kültürünün önemli bir parçası olup, özellikle Yeni Yıl kutlamaları ve geleneksel festivaller için kullanılır.

        • 10

          PERS TAKVİMİ: 1403 YILI

          Pers takvimi veya İran takvimi, güneş esaslı bir takvimdir ve yılbaşı, ekinoks olan 21 Mart'a denk gelir. İran ve Afganistan’da resmi takvim olarak kullanılmaktadır.

        • 11

          Bu takvim, tarihi ve kültürel etkinliklerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. 2024 yılı, Pers takviminde 1403 yılına tekabül etmektedir.

        • 12

          JÜLYEN TAKVİMİ: 2777 YILI

          Jülyen takvimi, MÖ 45 yılında Julius Caesar tarafından yürürlüğe konulmuş olup, günümüzde bazı Doğu Ortodoks kiliseleri tarafından dini günlerin hesaplanmasında kullanılmaktadır.

        • 13

          Bu takvim, her 128 yılda bir, Gregoryen takvimine göre bir günlük fark yaratır. 2024 yılı, Jülyen takviminde 2777 yılına karşılık gelir.

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