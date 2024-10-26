ÇİN TAKVİMİ: EJDERHA YILINA HAZIRLIK

Çin takvimi, ay-güneş esaslıdır ve 12 hayvanlı zodyak sistemine göre düzenlenmiştir. Her yıl bir hayvana atfedilir ve bu döngü 12 yılda bir tekrar eder. 2024 yılı, Çin takviminde Ejderha yılı olarak kutlanacaktır.