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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!

        Aksaray'da, 1 kişinin öldüğü, kendisiyle 2 kişinin yaralandığı kazaya karışan 18 yaşındaki sürücü Doğan Çelik'in, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Feci kazada ölen 49 yaşındaki diğer sürücü Fadimana Özkan'ın ise bedensel engelli oğlunu gezdirmek için trafiğe çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:42
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        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
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        Aksaray'da yürek yakan kaza, dün saat 17.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Ahmetli köyü kavşağında meydana geldi.

        İKİ ÇOCUK ANNESİNİN ARACINA ÇARPTI

        Doğan Çelik (18) yönetimindeki otomobil, kavşakta 2 çocuk annesi Fadimana Özkan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

        KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre kazada, sürücüler Doğan Çelik ve Fadimana Özkan ile oğlu Abdulsamet Özkan yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        YARALI EŞİNİN BAŞINDA DURDU

        Kazanın olduğu bölgeye 1 kilometre mesafede fırın işleten Rafet Özkan, kazayı duyunca koşarak olay yerine gelip, yaralı eşi Fadimana Özkan'ın başında durdu. Daha sonra 3 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OĞLUNU GEZDİRMEK İÇİN ÇIKMIŞ

        Yaralılardan Fadimana Özkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, oğlu ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada ölen Özkan'ın bedensel engelli oğlunu gezdirmek için çıktığı öğrenildi.

        SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ, ARAÇ İŞ YERİ SAHİBİNİN

        Öte yandan kazada bacağında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyat olan ve tedavisi süren Doğan Çelik'in, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Çelik'in kullandığı aracın ise çalıştığı iş yerinin sahibinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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