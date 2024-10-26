Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle tamamen yandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Erzincan'da yürek yakan kaza, Refahiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanifi Aksoy (69) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet Kağan (22) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA ve DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi Aksoy (79), Hüseyin Aksoy (77) ve Doğukan Şenyiğit (20) olay yerinde hayatını kaybetti.
OTOMOBİLLERDEN BİRİ YANDI
Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.