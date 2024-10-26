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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle tamamen yandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:24
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        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
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        Erzincan'da yürek yakan kaza, Refahiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanifi Aksoy (69) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Ahmet Kağan (22) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA ve DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        5 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi Aksoy (79), Hüseyin Aksoy (77) ve Doğukan Şenyiğit (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

        OTOMOBİLLERDEN BİRİ YANDI

        Otomobillerden biri, çarpışmanın etkisiyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

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        #Erzincan
        #Son dakika haberler
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