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        Haberler Gündem 3. Sayfa Okuldan çıkan Merve Kocu evine gidecekti! Gözyaşına boğdu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!

        Gaziantep'te, okul çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarptığı 8 yaşındaki Merve Kocu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksinin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:43
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        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
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        Gaziantep'te kaza, dün akşam saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Merve Kocu'ya (8), okul çıkışında yürüyerek eve gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen taksi çarptı.

        KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocu, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MERVE HAYATA TUTUNAMADI

        Tedaviye alınan Kocu, sabah saatlerinde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kocu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Taksinin sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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