Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor... Bu kış daha fazla narenciye tüketmeniz için 7 önemli sebep!

DÜŞÜK KALORİLİDİR

Narenciye meyveleri düşük kalorilidir, bu nedenle kilo vermek veya mevcut kiloyu korumak isteyenler için ideal bir seçenektir. Örneğin, bir küçük mandalina 35, orta boy bir portakal ise sadece 62 kalori içerir. Düşük kaloriye rağmen lif ve su içeriği, uzun süre tokluk hissi sağlar.