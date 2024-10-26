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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!

        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!

        Maurizio Cattelan'ın 2019'da Art Basel Miami Beach'te sergilenen ve 'duvara bantlanmış muz'dan oluşan Comedian adlı eseri müzayede evi Sotheby's'in 20 Kasım'da New York'ta düzenleyeceği açık artırmada satışa çıkacak. Eserin tahmini satış rakamı 1.5 milyon dolar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:45
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        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
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        O muz hala çürümemiş! Maurizio Cattelan'ın, 2019'da büyük tartışmalara neden olan 'duvara koli bandıyla tutturulmuş muz'dan oluşan 'Comedian' adlı eseri satışa çıkıyor.

        5 yıl önce Art Basel Miami Beach'te sergilenen ve üç edisyondan oluşan eserin ilk ikisi o zaman 120 bin dolara satılarak tüm dünyada ses getirmişti. Cattelan'ın üçüncü edisyonu isimsiz bir bağışçı tarafından Guggenheim Müzesi için satın alınmıştı.

        Şimdi ünlü müzayede evi Sotheby’s 20 Kasım’da New York’ta düzenleyeceği The Now and Contemporary başlıklı akşam müzayedesinde 'Comedian'ı satışa çıkaracak. Eserin tahmini satış rakamı ise 1 ila 1.5 milyon dolar arasında değişiyor. Eser, 28 Ekim’de New York'taki bir günlük sunumunun ardından Londra, Paris, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo ve Los Angeles'ı kapsayan bir dünya turuna çıkacak.

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        Maurizio Cattelan
        Maurizio Cattelan

        Açık artırmayı kazanan teklif sahibi, parası karşılığında bir rulo koli bandı ve bir muz, ayrıca bir özgünlük sertifikası ve eserin kurulumu için resmi talimatlar alacak. Sotheby's, satışa çıkacak ne bantların ne de muzun orijinal olmadığını açıkladı. Müzayede sözcüsü eserle ilgili "'Comedian' kavramsal bir sanat eseridir ve gerçek fiziksel malzemeler her kurulumda değiştirilir" diyor. Eserin orijinali, Miami'deki bir marketten satın alınan bir muz kullanılarak yaratılmıştı.

        David Datuna
        David Datuna

        Sanat dünyası eserin değerleri konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazı eleştirmenler 'Comedian'ın, Marcel Duchamp'ın ünlü 'pisuar'ına dayanan ve sanatın değerini sorgulayan kavramsal eserlerin zengin geleneğinde geldiğini söylüyor. Performans sanatçısı David Datuna ise duvardaki muzu alıp yüzlerce kişinin önünde soyup yedi.Datuna bu hareketinin kendi başına bir sanatsal performans olduğunu savunmuştu.

        Cattelan'ın eseri 2019'da sosyal medyade espri konusu olmuştu.
        Cattelan'ın eseri 2019'da sosyal medyade espri konusu olmuştu.

        Maurizio Cattelan, sansasyon yaratan işi “Comedian” için şunları söylemişti: “Comedian neye değer verdiğimiz üzerine içten bir yorumdu. Sistemle oynadım ama kendi kurallarımla. İnsanların nasıl tepki vereceğini bilemedim ama umarım bundan sonra görme alışkanlığını kıracak yeni işler de neyin gerçekten önemli olduğuna dair bir tartışma yaratmayı başarır.”

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        #Maurizio Cattelan
        #muz
        #Sotheby’s
        #açık arttırma
        #sanat
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