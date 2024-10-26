Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü: İkinci tur sona erdi | Dış Haberler

        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü: İkinci tur sona erdi

        7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısı ile Orta Doğu'da alevlenen çatışmalar, Nisan 2024'te İsrail'in İran'ın üst düzey komutanlarını öldürmesinin ardından İran ve İsrail arasında doğrudan çatışmalara evrildi. 13 Nisan'da başlayan karşılıklı saldırılarda son perde ise bugün İsrail'in İran'a saldırısı oldu. İsrail, başkent Tahran dahil 20 noktayı hedef aldı. İran ise karşı saldırıya hazırlıklı olduğunu duyurdu. İşte yaşanan tüm süreç...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        ABONE OL
        ABONE OL

        7 Ekim'de Orta Doğu'da alevlenen çatışmalar, İsrail ve İran'ın birbirlerine doğrudan saldırdığı bir döngüye girilmesine sebep oldu.

        İsrail, İran'ın en büyük destekçisi olduğu iki grupla; Hamas ve Hizbullah'la 7 Ekim'den beri çatışma içinde. Bir yılı aşkın süren savaşta İsrail, Gazze ve Lübnan'da sivil ayırmaksızın saldırılar düzenlerken, Hamas'ın liderleri Haniye ve Sinvar ile Hizbullah'ın lideri Nasrallah ile komuta kademesinin çoğu öldürüldü.

        13 Nisan'da başlayan karşılıklı misillemeler

        Uzun yıllardır İran ve İsrail arasındaki gerginlik devam ediyor ancak 13 Nisan tarihine kadar İran ve İsrail hiçbir zaman doğrudan birbiriyle savaşmamıştı.

        İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'nu bombalaması ve içinde iki üst düzey komutanın da bulunduğu yedi Devrim Muhafızı subayının ölmesinin ardından İran, 13 Nisan'da İsrail'e doğrudan saldırı düzenleyerek insansız hava araçları ve füzelerle saldırdı.

        19 Nisan'da ise İsrail saldırıya cevap vererek İran'ın İsfahan kentini vurdu.

        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Haberi Görüntüle

        1 Ekim'de İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'un güney banliyölerinde düzenlenen bir hava saldırısında öldürülmesinin ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkentinde öldürülmesinin intikamını almak için İsrail'e 180'den fazla füze fırlattı.

        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        Haberi Görüntüle

        Bugün ise İsrail günlerdir beklenen saldırısını gerçekleştirdi. Tahran'ın ay başındaki saldırılarına misilleme yaptığını söyleyen İsrail, İran'daki askeri mevzileri vurdu. 3.5 saat süren saldırıda 20 hedefin vurulduğu bildirilirken, İran İsrail'in saldırısının büyük ölçüde engellendiğini açıkladı.

        Tahran, İsrail'e karşı saldırı için hazırlıklı olduğunu duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullandı
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullandı
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa