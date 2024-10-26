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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve 2 kızını mezarlıkta öldüren cani yakalandı - Gündem haberleri | Son dakika haberleri

        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, saklandığı ormanda bir oyukta yakalandı!

        Adana'da, 23 yaşındaki oğlu Muzaffer Erkuvan'ın intiharından sorumlu tuttuğu 20 yaşındaki Güldane, 44 yaşındaki annesi Şenay ve 22 yaşındaki kız kardeşi Gaye Gerçek'i mezarlıkta başlarından vurarak öldüren 47 yaşındaki Şemsettin Erkuvan, ormanda saklandığı oyukta yakalandı. İfadesinde, "Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" diyen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:58
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        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
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        Adana'da, 1 çocuk annesi Güldane Gerçek (20), dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ı (23) şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti.

        EŞİ BARIŞMAYINCA KENDİNİ ASTI

        23 yaşındaki Muzaffer Erkuvan ve 20 yaşındaki Güldane Gerçek.
        23 yaşındaki Muzaffer Erkuvan ve 20 yaşındaki Güldane Gerçek.

        DHA'daki habere göre Erkuvan, barışmak için 24 Ağustos'ta Güldane'nin annesi Şenay Gerçek'in (44) Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Güldane Gerçek, barıştırma teklifini reddedince Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Erkuvan ailesi, Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (22) sorumlu tuttu.

        ANNE İLE 2 KIZINI TAKİP ETTİ

        Muzaffer Erkuvan ve Güldane Gerçek, mutlu günlerinde.
        Muzaffer Erkuvan ve Güldane Gerçek, mutlu günlerinde.

        Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete etti. Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ile 2 kızını takip etti.

        MEZARLIK ZİYARETİNDE ÖLDÜRDÜ

        Gaye Gerçek, 22 yaşındaydı.
        Gaye Gerçek, 22 yaşındaydı.

        Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp, kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖZEL EKİP KURULDU

        Anne Şenay Gerçek, 44 yaşındaydı.
        Anne Şenay Gerçek, 44 yaşındaydı.

        Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarın ardından şüphelinin Sarıçam'ın Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda saklandığını belirledi.

        YAMAÇTAKİ OYUKTA YAKALANDI

        Operasyon için harekete geçen cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle bölgede araştırma yaptı. Erkuvan, cinayette kullandığı tabanca ile yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakaladı.

        "ÖFKELİYDİM, DAYANAMAYIP VURDUM"

        Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Şemsettin Erkuvan'ın cinayetten önce saklanacağı yeri ayarladığı, yaşamını sürdürmek için de yamaçtaki oyuğa yiyecek ve yedek kıyafet stokladığı ortaya çıktı. Sorguya alınan Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi.

        "OĞLUMU ASTILAR, ÖLDÜRDÜLER"

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkuvan, gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. İşlemleri sonrası Erkuvan, tutuklandı.

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