Göztepe - Trabzonspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. 28. dakikada Dennis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Göztepe 60'ta Solet ve 90+2'de Tijanic'in golleriyle güçlü rakibini devirdi. Ligde ilk mağlubiyetini alan bordo-mavililerin tek sayısını 64'te Banza penaltıdan kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, ev sahibi Göztepe uzun süre 10 kişi oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.
Ev sahibi Göztepe, 28. dakikada Dennis'in direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 60'ta Solet'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Bordo-mavililer 64'te Simon Banza'nın penaltı golüyle durumu 1-1 yaparken, 90+2'de sahne alan Tijanic, İzmir ekibine galibiyeti getiren isim oldu.
Göz-Göz bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı
Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 65 Nielsen), Dennis, Isaac Solet (90+4 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 90+4 Victor Hugo), Djalma Silva, Juan (Dk. 70 Matsuki), Fofana (Dk. 65 Ahmed Ildız)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 46 Denswil), Mendy, Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 88 Barisic), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 78 Umut Bozok), Visca, Bardhi (Dk. 46 Cham), Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza
Goller: Dk. 60 Isaac Solet, Dk. 90+2 Tijanic (Göztepe), Dk. 64 Banza (Penaltıdan) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 28 Dennis (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 9 Stanimir Stoilov (Teknik direktör), Dk. 85 Isaac Solet (Göztepe), Dk. 41 Okay Yokuşlu, Dk. 45+5 Malheiro, Dk. 57 Mendy (Trabzonspor)